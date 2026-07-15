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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. احرص على تناول هذه الفواكه لترطيب الجسم

فواكه
فواكه
نهى هجرس

تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد في دعم ترطيب الجسم إلى جانب شرب الماء.

كما توفر الفواكه المرطبة مثل البطيخ والفراولة والطماطم والخيار الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

كما إن إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه الغنية بالماء إلى وجباتك ووجباتك الخفيفة هي طريقة بسيطة لتعزيز الترطيب

فواكه تساعد على ترطيب الجسم 

- البطيخ

نسبة الماء: 91.4%

الفوائد: يتميز البطيخ بترطيبه الطبيعي وغناه بمضادات الأكسدة ، مثل فيتامين سي والليكوبين والبيتا كاروتين، التي تحمي خلايا الجسم من التلف التأكسدي، إضافةً إلى دوره كمضاد للأكسدة، يُعد فيتامين سي ضروريًا لإنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد ودعم وظائف الجهاز المناعي

- الجريب فروت 

نسبة الماء: 91.6%

الفوائد: الجريب فروت فاكهة حلوة وحامضة ومرطبة، تتكون من أكثر من 91% ماء، يُعد تناول الجريب فروت طريقة منعشة لزيادة استهلاكك من مضادات الأكسدة. فبالإضافة إلى غناه بفيتامين سي، حيث يغطي كوب من الجريب فروت ما يقارب 100% من احتياجاتك اليومية، فهو غني أيضاً بمضادات الأكسدة الفلافونويدية نارينجين ونارينجينين، والتي تتمتع بخصائص قوية لحماية الخلايا

- الفراولة

نسبة الماء: 91%

الفوائد: تُعدّ الفراولة من أكثر الفواكه المغذية والمرطبة، يغطي كوب واحد منها أكثر من 100% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة النباتية مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية والفلافونويدات، تشير الدراسات إلى أن تناول التوت، كالفراولة ، قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض شائعة

المصدر health

فواكه ترطيب الجسم درجات الحراره الإجهاد الحراري

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