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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رامي ربيعة يشارك جمهوره استمتاعه بجزر المالديف

رامي ربيعة
رامي ربيعة
ميرنا محمود

شارك رامي ربيعة مدافع منتخب مصر جمهوره صورا جديدة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رامي ربيعه وهو يستمتع بأجازته  في جزر المالديف، مستغلا فترة الراحة عقب انتهاء مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وكان قد تحدث رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، عن كواليس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب عقب العودة من البطولة، مؤكدًا أن اللقاء كان لحظة استثنائية في مسيرته، وأن كلمات الرئيس منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة رغم انتهاء مشوار الفراعنة دون تحقيق اللقب.

مصدر فخر له ولجميع أفراد المنتخب
وخلال ظهوره في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز عبر قناة «MBC مصر»، أعرب ربيعة عن سعادته الكبيرة بمقابلة الرئيس، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان مصدر فخر له ولجميع أفراد المنتخب.

وقال ربيعة: «كان شرف كبير وفخر ليا إني قابلت الرئيس السيسي، وكلامه كان له تأثير كبير علينا جميعًا».

رسائل دعم وثقة
وأضاف مدافع منتخب مصر أن الرئيس تعامل مع اللاعبين بأبوية كبيرة، مؤكدًا أن حديثه حمل رسائل دعم وثقة، موضحًا: «الرئيس كان يتعامل معنا كأب، وكلامه كله كان إيجابيًا ومليئًا بالدعم والثقة».

وأشار ربيعة إلى أن الرئيس حرص على رفع معنويات اللاعبين وعدم التركيز على نتيجة البطولة فقط، قائلًا: «خلانا نحس إننا حققنا إنجازًا كبيرًا، ولم يشعرنا بأننا خرجنا من البطولة، بل أكد لنا قيمة ما قدمناه».

وأكد لاعب منتخب مصر أن هذا التكريم سيظل من الذكريات المهمة في مسيرته الكروية، لما حمله من تقدير واحترام لجهود اللاعبين وما بذلوه خلال المنافسات.

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