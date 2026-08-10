أعراض الغدة الدرقية ومضاعفاتها.. علامات لا يجب تجاهلها

تعد الغدة الدرقية من أهم الغدد الموجودة في جسم الإنسان، إذ تؤثر الهرمونات التي تنتجها بشكل مباشر على العديد من وظائف الجسم، مثل معدل حرق الطاقة، ضربات القلب، درجة حرارة الجسم وعمل الجهاز الهضمي.

وتختلف أعراض اضطرابات الغدة الدرقية بحسب طبيعة المشكلة، سواء كان الشخص يعاني من خمول الغدة أو زيادة نشاطها.

أعراض خمول الغدة الدرقية

من أبرز العلامات التي قد تشير إلى قصور الغدة الدرقية الشعور المستمر بالتعب والخمول، وزيادة الوزن، والإحساس بالبرودة، بالإضافة إلى جفاف البشرة وتساقط الشعر والإمساك.

كما يمكن أن يصاحب خمول الغدة بطء ضربات القلب، وتورم الوجه أو حول العينين، وضعف التركيز وتقلبات المزاج، إلى جانب اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء.

أعراض نشاط الغدة الدرقية

على الجانب الآخر، قد يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى فقدان الوزن رغم تناول الطعام بشكل طبيعي أو زيادة الشهية، مع زيادة ضربات القلب والشعور بالخفقان والتعرق بصورة ملحوظة وعدم تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وقد تظهر أيضًا أعراض أخرى، مثل العصبية والقلق والرعشة وصعوبة النوم وكثرة التبرز وضعف العضلات واضطرابات الدورة الشهرية، وفي بعض الحالات قد يحدث بروز في العينين.

مضاعفات اضطرابات الغدة الدرقية

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض اضطرابات الغدة الدرقية، خاصة أن عدم علاجها بالشكل المناسب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

فقد يرتبط خمول الغدة غير المعالج بارتفاع مستويات الكوليسترول ومشكلات القلب، بالإضافة إلى اضطرابات الدورة الشهرية والتأثير على الخصوبة.

أما فرط نشاط الغدة الدرقية، فقد يؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات في ضربات القلب وضعف العظام ومشكلات بالقلب، خاصة عند استمرار الحالة دون علاج.

ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة أو غير مبررة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعلى رأسها تحاليل وظائف الغدة الدرقية، وتحديد العلاج المناسب وفقًا لتقييم الطبيب.

المصدر : health line