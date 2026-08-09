مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجوم روسيا على ميناء أوديسا هدد المناطق السكنية المحيطة

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن هجوم روسيا على ميناء أوديسا، لا يعني فقط أنه هجوم على مجرد ميناء، ولكنه كان هجومًا على الكثير من الناس؛ فأوديسا لديها كثافة سكانية تزيد على مليون نسمة، ولكن أيضًا، ميناء أوديسا له قيمة استراتيجية كبيرة فيما يخص الأمن الغذائي.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حوالي 40% من مخزون العالم من الغذاء يأتي من أوكرانيا، و7% من القمح يأتي من أوكرانيا.، وتلك ليست المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا باستهداف الأمن الغذائي وتهديده في العالم كله، وليس فقط في أوكرانيا، وتهديد العالم كله بمجاعة مستقبلية، وذلك لأنه إذا ما قامت أوكرانيا بعدم التصدير، بسبب عدم قدرتها على ذلك نتيجة استهداف تلك المنطقة، فإن ذلك سيؤذي الأمن الغذائي في العالم كله.

أشار إلى أنه يجب أن يكون قد تم الإيضاح بأن تلك الضربات يجب ألا تكون موجهة إلى مناطق حيوية للغاية، وأيضًا أوكرانيا لم تضرب مثل تلك المناطق الحيوية في روسيا، ولكن روسيا لا تقوم باحترام هذا، بل تقوم بالعكس