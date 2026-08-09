برناردو سيلفا يعلق على أولى مبارياته مع ريال مدريد

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عبر لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا عن سعادته الغامرة بأولى مشاركاته مع ريال مدريد الإسباني.

وانتقل سيلفا إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الحالي كلاعب حُر قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد مسيرة امتدت لمدة ٩ أعوام قضاها مع السيتيزنز.

وخاض سيلفا أولى مبارياته مع ريال مدريد أمس السبت ضد نادي فيرينكفاروش المجري، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة ٢-١ وشارك سيلفا في الشوط الثاني ولعب لمدة ٤٨ دقيقة في المباراة التي احتضنها ملعب فيرينكفاروش بودابست.

ونشر سيلفا عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) صورة له خلال المباراة مرفقة بتعليق: "سعيدٌ للغاية بخوض أول مباراة لي كلاعب في ريال مدريد .. نستعد للموسم".

ويبدأ ريال مدريد موسمه الجديد يوم السبت ٢٢ أغسطس في ملعب آر سي دي إي ضد إسبانيول، في المباراة المخصصة للجولة الثانية من الدوري الإسباني.

أما الجولة الأولى التي تم تأجيلها، فستقام بعد أربعة أيام يوم الأربعاء ٢٦ أغسطس ضد ريال سوسيداد، على ملعب سانتياجو برنابيو.