مدير نادي كان الفرنسي يشيد بمشروع عائلة مبابي.. وقرار والدته داخل الأكاديمية يثير الإعجاب

أشاد ماتيو بودمير، المدير الرياضي الجديد لنادي كان الفرنسي، بالمشروع الذي تقوده عائلة النجم الفرنسي كيليان مبابي داخل النادي، مؤكدًا أن إحدى أكثر الخطوات التي لفتت انتباهه كانت قرار فايزة العماري، والدة قائد منتخب فرنسا، بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل مركز تكوين الناشئين.

وبحسب شبكة "RMC" الفرنسية، فإن بودمير، الذي عاد إلى ناديه السابق بعد تجربة مع لوهافر، يسعى لقيادة مشروع يعيد كان إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، مع التركيز على بناء منظومة قوية تبدأ من قطاع الناشئين وصولًا إلى الفريق الأول.

المشروع

وأوضح المدير الرياضي أن المشروع الذي قدمه رئيس النادي زياد حمود، إلى جانب فايزة العماري، كان من أهم الأسباب التي دفعته للموافقة على العودة إلى النادي.

وقال بودمير: "المشروع الذي وضعوه لتطوير الشباب يثير اهتمامي كثيرًا. إذا شاهدتم ما يتم توفيره في مجالات الدراسة والإقامة والتغذية، ستدركون حجم العمل المبذول".

منع استخدام الهواتف

وأضاف: "فايزة العماري منعت استخدام الهواتف المحمولة داخل مركز التكوين، وأعتقد أن هذا قرار رائع، لأن اللاعبين الشباب أصبحوا يتحدثون مع بعضهم البعض ويعيشون التجربة معًا بدلًا من الانشغال بالشاشات".

وكشف بودمير أنه لم يلتقِ كيليان مبابي منذ توليه منصبه، لكنه يأمل في توجيه رسالة له قريبًا، قائلًا: "أقصى ما أتمناه هو أن أقول لكيليان: لا تشغل بالك بنا، سنهتم بكل شيء، وشكرًا على الأموال التي استثمرتها في البداية. سنعمل بكل جهد لإعادة النادي إليك في أفضل صورة ممكنة".

بداية المشوار

ومن المنتظر أن يستهل نادي كان، بقيادة مديره الفني جايل كليشي، مشواره في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي يوم الجمعة المقبل، عندما يستضيف فالنسيان في افتتاح منافسات الموسم الجديد.

وكان كيليان مبابي وعائلته قد استحوذوا على نحو 80% من أسهم نادي كان عبر صندوقهم الاستثماري في صيف عام 2024، ضمن مشروع يهدف إلى إعادة النادي إلى مكانته في كرة القدم الفرنسية، مع التركيز على تطوير المواهب الشابة وبناء مستقبل مستدام للنادي.