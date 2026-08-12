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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: مقتل طفل ورجل وإصابة 8 آخرين في هجوم أوكراني بمسيرات على إقليم كراسنودار

روسيا: مقتل طفل ورجل وإصابة 8 آخرين في هجوم أوكراني بمسيرات على إقليم كراسنودار
روسيا: مقتل طفل ورجل وإصابة 8 آخرين في هجوم أوكراني بمسيرات على إقليم كراسنودار
أ ش أ

أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي فينيامين كوندراتيف مقتل طفل عمره 8 سنوات ورجل وإصابة 8 آخرين بينهم طفل في هجوم بالمسيرات شنته القوات الأوكرانية على الإقليم الواقع جنوب غربي روسيا.

وكتب كوندراتيف على منصة "ماكس" الروسية، وفقا لموقع "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء: "قتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في نوفوروسيسك. أتقدم بأحر التعازي إلى والديه. وقد وجهت رئيس بلدية نوفوروسيسك أندريه كرافتشينكو بتقديم كل الدعم اللازم لعائلته".

وأضاف: "كما أصيب 8 أشخاص، بينهم طفل، ونُقلوا إلى المستشفى. المرافق الطبية الإقليمية على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين عند الضرورة".

وفي منشور آخر، ذكر كوندراتيف أن "حطام مسيرة سقط في فناء منزل خاص في قرية فولنا بمنطقة تيمريوك. وأصيب شخص واحد. بذل الأطباء كل ما في وسعهم، ولكن لسوء الحظ، لم يتمكنوا من إنقاذ الرجل".

وتابع: "حتى الآن، من المعروف أن حطام طائرة مسيرة قد سقط على 21 مبنى مدنيا، بينها مبان سكنية، وأربعة محلات تجارية. وتعمل فرق الطوارئ والفرق الخاصة على الأرض. وستبدأ لجنة بلدية قريبا بتقييم آثار هجوم المسيرات. وقد تم إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، تؤوي حاليا حوالي 90 شخصا".

وأشار كوندراتيف إلى أن إقليم كراسنودار صد طوال الليل هجوما واسع النطاق شنته مئات المسيرات الأوكرانية.

حاكم إقليم كراسنودار الروسي فينيامين كوندراتيف هجوم بالمسيرات القوات الأوكرانية الإقليم الواقع جنوب غربي روسيا

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