إدارة ترامب تفعل استجابة فورية لإنقاذ الأرواح عقب زلزال كولومبيا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استجابة فورية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في كولومبيا هذا الأسبوع وبلغت قوته 7.4 درجة.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أعلنت أنه في غضون ساعات من وقوع الزلزال خصصت الوزارة مساعدات طارئة بقيمة 15.5 مليون دولار أمريكي لتوفير المأوى والغذاء والحماية، بالإضافة إلى إجراء تقييمات هيكلية بعد الزلزال.

كما فعلت الخارجية الأمريكية فريق الاستجابة للكوارث (DART)، الذي يضم خبراء في المجال الإنساني من مختلف أقسامها. وبدأ أعضاء الفريق بالوصول إلى كولومبيا في يوم وقوع الزلزال المدمر، مما يؤكد التزام الوزارة باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح في الساعات الحرجة التي تعقب الكوارث الطبيعية في نصف الكرة الأرضية الأمريكي، وفقا للبيان.

وأكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا والحكومة الكولومبية لتقييم آثار الزلزال والاستجابة له.