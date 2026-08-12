ضبط 511 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية على 511 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ضبط لحوم فاسدة

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلفت لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 511 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى، ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

حملات رقابية

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.