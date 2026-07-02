تأثير قوي للقهوة على صحة الكبد.. ما الأمر؟

أفادت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Clinical Gastroenterology and Hepatology أن تناول القهوة بشكل منتظم قد يرتبط بتحسين صحة الكبد، وتقليل احتمالات الإصابة بعدد من أمراضه الخطيرة، من بينها تليف الكبد وسرطان الكبد، فضلًا عن خفض معدلات الوفاة المرتبطة بهذه الأمراض.

واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 350 ألف بالغ لمدة قاربت 13 عامًا، وأظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون خمسة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة وصلت إلى 50%، كما انخفض لديهم خطر الإصابة بتليف الكبد بنحو الثلث مقارنة بغيرهم.

فوائد القهوة تشمل الأنواع منزوعة الكافيين

ولفت الباحثون إلى أن التأثير الإيجابي لم يكن مقتصرًا على القهوة المحتوية على الكافيين، إذ ظهرت الفوائد أيضًا لدى من يشربون القهوة منزوعة الكافيين، وكذلك الأنواع المحلاة بالسكر أو المحليات الصناعية.

وخلال الدراسة، سجّل المشاركون عاداتهم اليومية المتعلقة باستهلاك القهوة، إلى جانب بيانات عن نمط حياتهم، بينما خضعوا لفحوصات متخصصة للكبد باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

انخفاض الدهون والالتهابات في الكبد

وأظهرت نتائج الفحوصات أن الأشخاص المعتادين على شرب القهوة يمتلكون نسبًا أقل من الدهون المتراكمة في الكبد، بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الالتهاب والتليف، وتحسن في عدد من المؤشرات المرتبطة بكفاءة وظائف الكبد.

كما كشفت النتائج أن تناول فنجان إلى فنجانين يوميًا ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد والوفاة الناتجة عن أمراضه، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

القهوة قد تدعم الكبد قبل ظهور الأعراض

وقال الدكتور هيونسوك كيم، الباحث الرئيسي في الدراسة وأخصائي زراعة الكبد، إن النتائج تشير إلى وجود علاقة واضحة بين استهلاك القهوة وتحسن صحة الكبد، حتى في المراحل التي تسبق ظهور الأعراض السريرية، مؤكدًا أن طرق تحضير القهوة المختلفة لا تقلل من هذه الفوائد.

ما السر وراء هذه الفوائد؟

ويرى الباحثون أن احتواء القهوة على مضادات الأكسدة ومركبات نشطة بيولوجيًا قد يكون السبب في هذا التأثير، إذ تساهم هذه المركبات في الحد من الالتهابات وتقليل تكوّن الأنسجة الندبية داخل الكبد، وهو ما يعزز حمايته من الأمراض المزمنة.

الاعتدال يظل الخيار الأفضل

ورغم النتائج الإيجابية، أشار فريق الدراسة إلى أن الاعتماد على بيانات المشاركين بشأن كمية القهوة التي يتناولونها قد يؤثر في دقة النتائج.

وفي الوقت نفسه، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بعدم تجاوز أربعة أكواب من القهوة يوميًا، نظرًا لأن الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشكلات صحية أخرى، كما يُوصى الحوامل بتقليل استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين.

أمراض الكبد قد تتطور دون أعراض

ويؤكد الخبراء أن أمراض الكبد غالبًا ما تتطور بصمت خلال مراحلها الأولى، قبل أن تظهر أعراض مثل الإرهاق المستمر، واصفرار الجلد والعينين، وفقدان الوزن، وتغير لون البول أو البراز.

كما يشير الأطباء إلى أن السمنة، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم أصبحت من أبرز أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي، والذي قد يتطور إلى تليف الكبد أو الفشل الكبدي أو سرطان الكبد إذا لم يُشخَّص ويُعالج في الوقت المناسب.