محمد صلاح يظهر في فيلم ترويجي بطرابزون.. ويتناول أشهر الأكلات التركية

ظهر النجم المصري محمد صلاح في فيلم ترويجي بمدينة طرابزون التركية، عقب انتقاله رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور، حيث شارك في تصوير الإعلان بأحد أحياء مدينة أراكلي.

وخلال الفيلم الترويجي، يشارك صلاح في أجواء تعكس الثقافة والحياة المحلية في طرابزون، من بينها تناول والتعريف بأشهر الأكلات التركية، في إطار الحملة الترحيبية بالنجم المصري والترويج للمدينة.

وكان صلاح قد لفت الأنظار خلال كواليس التصوير بتفاعله مع الأجواء الطبيعية في طرابزون، وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة والجماهير عقب انتقاله إلى النادي التركي.