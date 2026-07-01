التشكيلة الرسمية لمُواجهة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026

كشف الأرجنتيني خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الإكوادور، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

واعتمد أجيري على قوة دفاعية يقودها الثنائي يوهان فاسكيز وسيزار مونتيس، إلى جانب خيسوس جاياردو وخورخي سانشيز، فيما يقود راؤول خيمينيز الخط الأمامي في المباراة المرتقبة.

وجاء تشكيل منتخب المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

خط الدفاع: خورخي سانشيز، سيزار مونتيس، يوهان فاسكيز، خيسوس جاياردو

خط الوسط: إريك ليرا، لويس رومو، جيلبرتو مورا.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.

وجاء تشكيل الإكوادور على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز.

خط الدفاع: جويل أوردونيز، ويليام باتشو، بيير هينكابي.

خط الوسط: نيلسون أنجولو، بيدرو فيتي، آلان فرانكو، مويسيس كايسيدو، جون يوبوا.

خط الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالنسيا.

وتسجل الإكوادور مشاركتها الخامسة في نهائيات كأس العالم، والثانية تواليًا، فيما يبقى أفضل إنجاز لها بلوغ دور الـ16 في نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وكان المنتخب المكسيكي قد بلغ دور الـ32 بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، بينما شق منتخب الإكوادور طريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وينتظر الفائز من مواجهة المكسيك والإكوادور المتأهل من اللقاء الذي يجمع بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية في الدور المقبل من البطولة.