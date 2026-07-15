نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية السودان تطورات الأزمة في البلاد

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع محيي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان، الذي هنأ الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية السوداني الأمين العام على أحدث تطورات الملف السوداني، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب موقف الحكومة السودانية من الأزمة وسبل تسويتها.

الجامعة العربية تجدد دعم السودان

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على ثوابت موقف الجامعة الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستقلال قراره الوطني، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية.

وشدد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة إلى مستحقيها، وحماية المدنيين، بما يمهد الطريق أمام عملية سياسية سودانية-سودانية تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد فهمي استعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواصلة الاضطلاع بدورها في دعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى إنهاء الأزمة، والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة السودان حكومةً وشعباً.