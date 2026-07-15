قال سيرجي ماركوف مدير معهد الدراسات السياسية الروسية، إنّ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف في هذا التوقيت «ليست لها أي أهمية»، مشيراً إلى أنها سبق أن زارت العاصمة الأوكرانية إحدى عشرة مرة، لافتًا، إلى أن ذلك أصبح أمراً عادياً.

وأضاف في لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لم تشن هجوماً على كييف خلال الزيارة لأنها تحترم القانون الدولي والإنسانية، مؤكداً أن موسكو ترى أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه عدم انتشار حلف الناتو في المدن الأوكرانية.

وتابع، أنّ روسيا تعتبر أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرين من المسؤولين عن تقويض فرص وقف إطلاق النار وتأجيج الصراع مع أوكرانيا، مشيرًا، إلى أن أوروبا لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، وأن الزيارات المتكررة التي تجريها المفوضية الأوروبية إلى كييف تأتي في هذا السياق.

وأوضح مدير معهد الدراسات السياسية الروسية، تعليقاً على تركيز المفوضية الأوروبية على التعاون الدفاعي المشترك مع أوكرانيا، أن هذا الدعم يعود إلى سببين، أولهما الضغوط التي تمارسها الإدارات العليا أو النخب الأوروبية، متسائلاً عن أسباب استمرار المفوضية الأوروبية في دعم ما قال إنه "نظام القمعي وغير شرعي" في أوكرانيا.