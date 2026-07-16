يستخدم لعلاج تقلصات الرضع.. سحب تشغيلة دواء شهير

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تشغيلة مستحضر دوائي لعلاج التقلصات لدي الاطفال الرضع ، يأتي ذلك في إطار دور الهيئة التثقيفي والتوعي للمواطنين .

واوضحت هيئة الدواء المصرية أن التشغيلة المغشوشة لدواء «DENTINOX INFANT COLIC DROPS Oral » suspension تشغيلة رقم «BRNOV24» والمدون عليها تاريخ انتهاء NOV 2026.

وشددت هيئة الدواء المصرية علي عدم تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور وذلك بنا ًء على ما ورد الينا من الشركة والتي افادت ان العبوات الموضحة لم تخصهم و لم يتم استيرادها بمعرفتهم,

سحب التشغيلة

ووجهت هيئة الدواء المصرية وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر الغير مطابق للمواصفات

وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء باإلتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة ، مطابق للمواصفات.

واختتمت هيئة الدواء قائلة : هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط وال ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام

مكونات دواء dentinox لحديثي الولادة

يحتوي دينتوكس للرضع على المادة الفعالة دايميثيكون التى تعمل على تقليل الغازات والإنتفاخ عن طريق تقليل التوتر السطحي للفقاعات الغازية في الامعاء مما يسهل خروجها من الجسم.

دواعي استعمال dentinox للرضع

يستخدم دواء دينتينوكس للرضع ليخفف من المغص والغازات وعسر الهضم