رسوم تسجيل وتسعير الأدوية في مصر طبقا لقانون هيئة الدواء

يستهدف قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية السيطرة على سوق الدواء فى مصر فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية ، بدون وضع تسعيرة محددة للدواء، هذا بالإضافة إلى إنتشار ظاهرة غش الأدوية، ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار.



جدول الرسوم



أولا : رسوم التسجيل الصيدلي

1 - تسجيل المستحضرات الطبية بحد أقصى مليون جنية 250 ألف جنيه

2- طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشربة بحد أقصى مليون جنية 50 الف جنيه

3- طلب تسجيل المبيدات الحشرية بحد اقصي20 ألف جنيه 20 ألف جنيه

ثانيًا: رسوم التسعير للمستحضرات الطبية



1 -طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلأف جنية 10آلاف جنيه

2 -طلب تسعير عبوة جديدة 8 آلأف جنية 5 آلاف جنيه

3- مقابل الحصول علي شهادة سعر للمستحضر للتصدير 5 آلأف جنية ألف جنيه

4- مقابل الحصول علي شهادة التداول الحر Free Sale 3 آلأف جنيه ألف جنيه

ثالثًا: رسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية



1 -الموافقة الاستيرادية للخامات الدواثية – للفاتورة ألف جنية 400 جنيه

2 -الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة ألف جنية 400 جنيه

3- الموافقة الاستيرادية لخاماث المبيدات الحشرية - للفاتورة ألف جنية 400 جنيه

4 -الموافقة الاستيرادية للمخدرات+ إذن الجلب الفى جنية ألفي جنيه

5 -الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار 200 جنية 200 جنيه

6 - الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 الأف جنية 5 آلاف جنيه

7 -الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 50 ألف جنية 7 الاف جنيه

8 -الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية بحد أقصى 50 ألف جنية 30 الف جنيه

10- الترخيص بإستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بحد أقصى 10 ألف جنية 10 آلاف جنيه



رابعًا: رسوم الترخيص والتكليف

(أ‌) مقابل ترخيص المصانع:



1 رخصة إضافة خط إنتاج جديد 50 ألف جنية 10 آلاف جنيه

2 رخصة المكاتب العلمية 150 ألف جنية 50 ألف جنيه

3 رخصة مستودع وكيل 50 ألف جنية 40 ألف جنيه

4 رخصة مخزن أو شركة توزيع 70 ألف جنية 20 ألف جنيه

5 رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 200 ألف جنية 40 ألف جنيه



(ب‌) رسوم الترخيص للصيادلة:



1 مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أونقل ملكية صيدلية ألف جنية 500 جنيه



خامسًا: رسوم التفتيش

1- لكل خط انتاجي رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد GMP 20 ألف جنيه 10 آلاف جنيه



سادسًا: رسوم التحليل والمعايرة



1- الإفراج الجمركي عن الشحنة للفاتورة 100 الف جنيه الف جنيه.

2 - تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات والمستلزمات 500 ألف جنيه 100 الف جنيه