زيلينسكي: تركيا تؤكد استعدادها لتيسير عقد اجتماع على مستوى القادة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تركيا أكدت استعدادها للمساعدة في تيسير عقد اجتماع على مستوى القادة بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في بيان له، "التقيت مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، وناقشنا الوضع الدبلوماسي الراهن، وخطوات تنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".

وخلال اللقاء أطلع زيلينسكي وزير الخارجية التركي على الوضع الميداني، وأعرب عن امتنانه لتركيا على جهودها الرامية إلى تحقيق السلام.

ومن جانبه، أطلع فيدان الرئيس الأوكراني على المعلومات المتعلقة باتصالاته الدبلوماسية على مختلف المستويات من أجل خفض التصعيد وإنهاء النزاع.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين أوكرانيا وتركيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعمل يوميا على الحفاظ على الدعم الدولي وتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها، مشددا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان أن يؤدي دفاع أوكرانيا إلى سلام حقيقي.

يُشار إلى أن أوكرانيا تدعم أن تكون تركيا إحدى الوجهات الرئيسية لعقد اجتماع بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.