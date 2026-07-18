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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية

زلزال - أرشيفي
زلزال - أرشيفي
محمود نوفل

سجلت مراكز الرصد منذ قليل زلزالا جديد يضرب بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل ولاية تشياباس المكسيكية.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة ؛ ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر ، سواحل جنوب المكسيك على المحيط الهادئ قرب الحدود مع جواتيمالا؛ ما أدى إلى إصدار تحذير مؤقت من موجات تسونامي قبل رفعه بعد نحو ساعة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 30 ميلًا جنوب غرب مدينة أكويليس سيردان بولاية تشياباس، وعلى عمق 9 أميال، مشيرة إلى تسجيل عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 5.1 و6 درجات.

وشعر السكان بالهزة في مناطق واسعة امتدت من مكسيكو سيتي إلى السلفادور، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا. وأوصت السلطات المكسيكية بالابتعاد عن الشواطئ لفترة مؤقتة تحسبًا لخطر أمواج تسونامي.

وأكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن التقييمات الأولية لم تُظهر وقوع أضرار، بينما أعلنت أن خطر تسونامي قد انتهى بعد المراجعة اللاحقة للبيانات.

زلزال المكسيك سواحل ولاية تشياباس المكسيكية تسوناني المحيط الهادئ

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