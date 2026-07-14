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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: بيراميدز يغري الجنوب إفريقي موكوينا بعرض ضخم لقيادة الفريق

رولاني موكوينا
رولاني موكوينا
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت صحيفة Kick Off الجنوب أفريقية أن نادي بيراميدز تقدم بعرض مالي كبير للتعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن العرض المقدم من بيراميدز يصل إلى نحو 120 ألف دولار شهريًا للجهاز الفني بالكامل، بما يعادل قرابة 1.9 مليون راند جنوب أفريقي، في خطوة تعكس رغبة النادي في التعاقد مع أحد أبرز المدربين في القارة الأفريقية.

وأضافت أن موكوينا بات قريبًا من الرحيل عن نادي الاتحاد الليبي، عقب تقدمه باستقالته، وهو ما فتح الباب أمام بيراميدز للدخول في مفاوضات مكثفة من أجل حسم التعاقد معه.

ووفقًا للتقرير، فإن العقد المقترح يمتد لمدة موسم واحد، ويتضمن حوافز ومكافآت مالية إضافية في حال نجاح المدرب في قيادة بيراميدز للتتويج بلقبي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

ويأتي تحرك بيراميدز في إطار سعيه للتعاقد مع مدير فني يمتلك خبرات كبيرة على الساحة الأفريقية، لمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

صحيفة Kick Off الجنوب أفريقية نادي بيراميدز بيراميدز رولاني موكوينا

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