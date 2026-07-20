قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكور وإناث | الداخلية تعلن فتح باب المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الشروط والمواعيد
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
فرمان عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل مروان عطية إلى الدوري السعودي
العرض الأحمر يتفوق ماليًا.. خيتافي ينافس الأهلي على ضم منصف بقرار
ننشر تفاصيل إنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية جديدة العام المقبل
حبس التيك توكر بدر عياد 6 أشهر في اتهامه بسب وقذف المطرب عمر كمال
تقرير إسرائيلي : مجتبى خامنئي موجود في إيران ويواصل إصدار التوجيهات
الأهلي يحدد شروطه المالية لبيع رضا سليم إلى الجيش الملكي
منتخب بلجيكا يعلن رحيل مدربه رودي جارسيا
رئيس وزراء المجر يرشح أسطورة الشطرنج اليهودية لمنصب رئيسة البلاد
وصول الأبطال .. طائرة منتخب إسبانيا تصل مدريد بعد التتويج بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 467 انتهاكا بحق الصحفيين واستشهاد 8 منهم خلال نصف عام

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 467 انتهاكا بحق الصحفيين واستشهاد 8 منهم خلال نصف عام
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 467 انتهاكا بحق الصحفيين واستشهاد 8 منهم خلال نصف عام
أ ش أ

 قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم /الاثنين/ إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ارتكبوا 467 جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.
وأوضحت بيانات صادرة عن لجنة الحريات التابعة للنقابة -خلال مؤتمر نظمته لعرض التقرير النصف السنوي للحريات عام 2026، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الانتهاكات توزعت بين منع التغطية، والاعتقال، والاستهداف الجسدي المباشر، وإطلاق الرصاص الحي والغاز، والممارسات القضائية الجائرة، مؤكدة أن أكثر من 41% من هذه الانتهاكات تمثلت في منع التغطية الصحفية واحتجاز الطواقم، بواقع 192 حالة، في مؤشر على وجود سياسة ممنهجة لتعمية المشهد الإعلامي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام -خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر النقابة بمدينة رام الله- أن التقرير يسلط الضوء على الواقع الصحفي في ظل المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وعلى تصاعد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين.
وأشار اللحام، إلى استشهاد 8 صحفيين خلال الأشهر الستة الأولى، من أصل 264 شهيدا (منذ السابع من أكتوبر 2023)، إلى جانب تسجيل 27 حالة اعتقال، و29 حالة إطلاق رصاص حي باتجاه الصحفيين، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت بكل أشكاله، إذ أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي على الطواقم الصحفية بمعدل 257 حالة إطلاق، و393 حالة إطلاق لقنابل الغاز والصوت، كما أبعدت قوات الاحتلال 19 صحفيا عن المسجد الأقصى.
وبين أن التقرير سجل إصابتين بالرصاص في مايو، و14 حالة اعتداء بالضرب، وعشرات حالات الاختناق نتيجة الغاز، و16 تهديداً بالسلاح، و6 اعتداءات من المستوطنين، إلى جانب 22 حالة استيلاء أو تحطيم معدات صحفية، و7 حالات اقتحام منازل ومؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية، و5 حالات حظر مواقع إلكترونية، فضلا عن 192 حالة مُنعت من التغطية.
وأشارت البيانات إلى أن الأشهر الأولى من العام شهدت معدلات مرتفعة من الانتهاكات، إذ سجل شهر فبراير أعلى عدد بواقع 122 انتهاكا، يليه يناير بـ109 انتهاكات، ثم يونيو بـ89 انتهاكا، بينما انخفض العدد نسبيًا خلال شهري مارس (53)، وإبريل (39) قبل أن يعاود الارتفاع في مايو إلى 55.
وكشفت البيانات التراكمية منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى يونيو الجاري عن حجم مأساوي، بلغ فيه إجمالي الانتهاكات 4127 انتهاكاً، ارتقى على إثرها 264 صحفياً، إضافة إلى 226 إصابة و193 حالة اعتقال، وتدمير 187 مؤسسة صحفية، و140 منزلا للصحفيين، واستشهاد 713 شخصا من أفراد عائلاتهم.
وأكدت نقابة الصحفيين، أن هذه المعطيات تُثبت أن الحرب على الصحفيين ليست حوادث فردية، بل هي جزء من عدوان شامل يستهدف الحق في المعرفة ونقل الحقيقة، مطالبة المجتمع الدولي والاتحادات الصحفية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
من جانبه، لفت نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إلى أن التقرير يوثق كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في عموم الأراضي الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أن النقابة عقدت مؤتمرا في مقر الأمم المتحدة بجنيف، برعاية الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث تحدث فيه عدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة عن الانتهاكات والجرائم، والقتل خارج نطاق القضاء، وجرى عقد لقاءات معهم، ومع مفوضية حقوق الإنسان، بهدف إطلاع المنظمات الدولية على هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين لجنة الحريات التابعة للنقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

درجات الحرارة في اليابان

ثلاجات بشرية لمواجهة الحر.. ابتكار ياباني جديد للتغلب على حرارة الجو المرتفعة

رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد باستعادة الصناعة وتخفيف أعباء المعيشة

رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد باستعادة الصناعة وتخفيف أعباء المعيشة

ارتفاع أرباح السندات الأمريكية وسط ترقب وال ستريت للتوترات في الشرق الأوسط

ارتفاع أرباح السندات الأمريكية وسط ترقب وال ستريت للتوترات في الشرق الأوسط

بالصور

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى

3 وصفات مضمونة.. طريقة عمل الكيكة الهشة

طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة

سيارة باتمان الخارقة تظهر في شوارع أمريكا ليلًا.. شاهد

سيارة باتمان
سيارة باتمان
سيارة باتمان

فيديو

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد