قرارات حاسمه من معتمد جمال لضمان استقرار الزمالك

حرص معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على التواصل مع كباتن الفريق وطلب منهم تجميع اللاعبين حول النادي في هذه الفتره الصعبه

كما تواصل معتمد جمال مع سيف الجزيري وإحتوي أزمته وطالبه بالإجتهاد في المران والإنتظام في معسكر الفريق غداً

وطالب معتمد جمال من مجلس الإدارة بضرورة توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة لتوفير الإستقرار في معسكر الفريق

ووعده ممدوح عباس بدعم الفريق مادياً وتذليل جميع العقبات التي تواجهه

وقرر معتمد تواجد جميع المعاريين في تدريبات الفريق وهم محمد عاطف والجفالي والزناري وأحمد محمود وحسام أشرف وسيقوم بتقييمهم جميعاً قبل اتخاذ أي قرار سواء برحيل أحد منهم أو إستمرارهم جميعاً