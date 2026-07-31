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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعادة افتتاح مسجد العمري البحري بالشهداء عقب تجديده بالجهود الذاتية في المنوفية .. صور

افتتاح مسجد في المنوفية
افتتاح مسجد في المنوفية
مروة فاضل

 افتتح اليوم  الجمعة ،  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مسجد العمري البحري ( إحلال وتجديد ) بالجهود الذاتية بناحية  سلامون بحري بالشهداء.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف ، النواب محمد صبحي ، إبراهيم خليف أعضاء مجلس النواب ، الشيخ أحمد سالم مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف ،  محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية ، وجموع من أهالي القرية .

و أعرب محافظ المنوفية عن تقديره للقائمين على هذا الصرح الديني العريق، مثمناً جهود وزارة الأوقاف في افتتاح العديد من المساجد وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لبيوت الله.

وأكد علي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية. 

 كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أنه تم إفتتاح 3 مساجد بنطاق المحافظة وهم مسجد الصديق ( إحلال وتجديد ) بناحية منشأة جريس بأشمون ، ومسجد العمري البحري ( إحلال وتجديد ) بناحية سلامون بحري بالشهداء ، ومسجد الفتح ( صيانة وتطوير ) بناحية كفر نفرة ببركة السبع ، مؤكداً علي إستمرار وزارة الأوقاف ومواصلة جهودها في تطوير ورفع كفاءة بيوت الله - عز وجل  - بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة للمصلين بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله - عز وجل - ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

محافظة المنوفية المنوفية افتتاح مسجد وزارة الأوقاف اوقاف المنوفية

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