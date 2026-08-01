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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لموقف الكيت كات الحضاري لخدمة أهالي إمبابة والعجوزة

بدء التشغيل التجريبي لموقف الكيت كات
بدء التشغيل التجريبي لموقف الكيت كات
أ ش أ

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدء التشغيل التجريبي لموقف السرفيس الحضاري بـالكيت كات ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المرافق الخدمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات.

وأكد المحافظ أن الموقف الجديد يخدم أهالي إمبابة والعجوزة والمنيرة الغربية ويسهم في تنظيم حركة سيارات نقل الركاب والحد من المواقف العشوائية والتكدسات المرورية بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، أن الموقف أُقيم وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية وتم تجهيزه بكافة المقومات اللازمة لتقديم خدمة حضارية وآمنة للمواطنين، حيث يستوعب 30 سيارة نقل ركاب، بما يضمن سهولة حركة دخول وخروج السيارات وانتظام العمل داخل الموقف، كما زُوِّد الموقف بمظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية إلى جانب كاميرات مراقبة تعمل على تعزيز عوامل الأمن والسلامة ومتابعة انتظام التشغيل.

وأضاف المحافظ أن الموقف يخضع لإشراف جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمحافظة الجيزة لضمان انتظام التشغيل والالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.. مشيرًا إلى أن مرحلة التشغيل التجريبي تستهدف رصد أية ملاحظات والعمل على تلافيها تمهيدًا للتشغيل الكامل للموقف بكامل طاقته.

محافظ الجيزة التشغيل موقف السرفيس الحضاري

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