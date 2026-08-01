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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 إعلان موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 ، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وسط تزايد عمليات البحث لمعرفة تفاصيل بدء تسجيل الرغبات.

وتصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026 .

توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية 

تنسيق الجامعات 2026 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2026 ،خاصة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2026 ، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2026 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2026 يتوقع خبراء التعليم ارتفاع الحد الادني في تنسيق الجامعات 2026 .

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2026 

كلية الطب البشري 93.57%
كلية طب الأسنان 92.8%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهندسة 89.25%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%

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