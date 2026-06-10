الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية تقر ميزانية 2025 وموازنة 2026

عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعها، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، وبحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة.



الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية

وفي مستهل أعمال الجمعية العمومية، جدد أعضاء الغرفة دعمهم الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين مساندتهم لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على أمنها القومي ووحدة وسلامة أراضيها، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية أن ما تشهده مصر من استقرار أمني وسياسي يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار نمو الحركة السياحية، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي في دعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن توجيهاته المستمرة للحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار السياحي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والعاملين بالقطاع.





وأشارت الجمعية العمومية إلى أن استضافة مصر للفعاليات الدولية واستقبال قادة وزعماء العالم وتحركاتهم بحرية كاملة داخل مختلف المحافظات والمقاصد السياحية المصرية، يبعث برسائل إيجابية للعالم حول أمن وأمان المقصد السياحي المصري، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما وجهت الجمعية العمومية الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر للقطاع السياحي، وحرصه على الاستجابة للمطالب التي يطرحها المستثمرون والعاملون بالقطاع، وتوجيهاته الدائمة للوزارات والهيئات الحكومية بالتنسيق مع القطاع السياحي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه.

وأعربت الجمعية كذلك عن تقديرها للجهود التي يبذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وقيادات الوزارة، وفي مقدمتهم محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلي حسن، مدير عام التفتيش بالوزارة، وإبراهيم عصمت، مدير عام التراخيص، لدعم قطاع المنشآت والمطاعم السياحية والتعاون المستمر مع الغرفة في معالجة العديد من الملفات التنظيمية والفنية.

كما وجهت الجمعية العمومية الشكر إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لدورهم في نقل نبض القطاع السياحي إلى الجهات المعنية والعمل على تبني القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2025، كما أقرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 بعد مناقشتها، إلى جانب اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع الحسابات.

وأثنت الجمعية العمومية على الجهود التي بذلها مجلس إدارة الغرفة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من نتائج ملموسة في العديد من الملفات الحيوية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المختلفة، والتي أسهمت في تخفيف الأعباء عن المنشآت والمطاعم السياحية وتحسين بيئة العمل والاستثمار داخل القطاع.

وأشار أعضاء الجمعية العمومية إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال الفترة الماضية، من أبرزها التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد رسوم منظومة كاميرات الرصد المرئي، وحسم الجدل بشأن اشتراطات الحماية المدنية، والتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتقديم حوافز وتخفيضات للمنشآت الأعضاء، إلى جانب متابعة ملفات الضرائب والرسوم المختلفة، والدفاع عن مصالح المنشآت العائمة، والعمل على تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأكدت الجمعية العمومية أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس نجاح مجلس الإدارة في بناء جسور تعاون فعالة مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق مصالح المنشآت والمطاعم السياحية ويسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

واختتمت الجمعية أعمالها بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المصري.