قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد
لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟
البحرين تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها
أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات
بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه
وفاة طالبة بجامعة الأزهر نتيجة هبوط في الدورة الدموية ووفد يقدم العزاء لأسرتها
الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم.. وهذه عقوبتها
مفاجأة في أسعار السمك اليوم.. انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية تقر ميزانية 2025 وموازنة 2026

الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية
الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية
محمد الاسكندرانى

عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعها، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، وبحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة.
 

الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية 

وفي مستهل أعمال الجمعية العمومية، جدد أعضاء الغرفة دعمهم الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين مساندتهم لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على أمنها القومي ووحدة وسلامة أراضيها، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية أن ما تشهده مصر من استقرار أمني وسياسي يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار نمو الحركة السياحية، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي في دعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن توجيهاته المستمرة للحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار السياحي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والعاملين بالقطاع.
 


وأشارت الجمعية العمومية إلى أن استضافة مصر للفعاليات الدولية واستقبال قادة وزعماء العالم وتحركاتهم بحرية كاملة داخل مختلف المحافظات والمقاصد السياحية المصرية، يبعث برسائل إيجابية للعالم حول أمن وأمان المقصد السياحي المصري، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما وجهت الجمعية العمومية الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر للقطاع السياحي، وحرصه على الاستجابة للمطالب التي يطرحها المستثمرون والعاملون بالقطاع، وتوجيهاته الدائمة للوزارات والهيئات الحكومية بالتنسيق مع القطاع السياحي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه.

وأعربت الجمعية كذلك عن تقديرها للجهود التي يبذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وقيادات الوزارة، وفي مقدمتهم محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلي حسن، مدير عام التفتيش بالوزارة، وإبراهيم عصمت، مدير عام التراخيص، لدعم قطاع المنشآت والمطاعم السياحية والتعاون المستمر مع الغرفة في معالجة العديد من الملفات التنظيمية والفنية.

كما وجهت الجمعية العمومية الشكر إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لدورهم في نقل نبض القطاع السياحي إلى الجهات المعنية والعمل على تبني القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2025، كما أقرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 بعد مناقشتها، إلى جانب اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع الحسابات.

وأثنت الجمعية العمومية على الجهود التي بذلها مجلس إدارة الغرفة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من نتائج ملموسة في العديد من الملفات الحيوية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المختلفة، والتي أسهمت في تخفيف الأعباء عن المنشآت والمطاعم السياحية وتحسين بيئة العمل والاستثمار داخل القطاع.

وأشار أعضاء الجمعية العمومية إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال الفترة الماضية، من أبرزها التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد رسوم منظومة كاميرات الرصد المرئي، وحسم الجدل بشأن اشتراطات الحماية المدنية، والتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتقديم حوافز وتخفيضات للمنشآت الأعضاء، إلى جانب متابعة ملفات الضرائب والرسوم المختلفة، والدفاع عن مصالح المنشآت العائمة، والعمل على تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأكدت الجمعية العمومية أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس نجاح مجلس الإدارة في بناء جسور تعاون فعالة مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق مصالح المنشآت والمطاعم السياحية ويسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

واختتمت الجمعية أعمالها بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المصري.

الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية المنشآت السياحية مصر سياحة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

ممدوح عباس

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف تطورات تعاقد الأهلي مع الحسين عموتة

شوبير

شوبير يهاجم أمريكا بسبب إجراءات كأس العالم 2026

احمد الطيب

إضافة قوية للكرة المصرية.. أحمد الطيب يشيد بتعاقد الأهلي مع عموتة

بالصور

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بسبب آودي A4.. كرايسلر تودع مواصفات سياراتها الرخيصة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

إطلالة رياضية.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد