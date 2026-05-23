من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات الأوضاع ومرحلة ما بعد المهمة الدولية
إيران: الاتفاق على آلية لمضيق هرمز شأن الدول المطلة عليه لا أمريكا
قبل التصعيد لعرفات .. رئيس بعثة الحج الرسمية يحذر من التعرض للشمس ويوجه نصائح هامة للحجاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات مكثفة على منشآت سياحية في الغردقة لضمان جودة الخدمات

ابراهيم جادالله

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت السياحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، المشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المستوى الحضاري والسياحي للمدينة والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.

وشنت اللجنة المختصة حملة مفاجئة على منشأتين سياحيتين بنطاق حي جنوب، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتنوعة، وتم تحرير محاضر إدارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ورصدت اللجنة عدداً من الملاحظات، من بينها ضرورة تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية وتدريب أعضائها، مع إلزام العاملين باستخدام مهمات الوقاية الشخصية والتدريب على الاستخدام الصحيح لها، بالإضافة إلى وجود ملاحظات تتعلق بضرورة تأمين وحفظ الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بشكل آمن داخل إحدى المنشآت.

وكشفت أعمال التفتيش البيطري عن وجود تكدس للمنتجات داخل الثلاجات بإحدى المنشآت، وتدني مستوى النظافة العامة، مع التأكد من سلامة اللحوم والدواجن والأسماك ومطابقتها للاشتراطات الصحية الخاصة بالاستهلاك الآدمي.

وفي الجانب البيئي، تم تسجيل عدة مخالفات تضمنت الحاجة إلى صيانة الحاويات، ووضع قواعد مخصصة أسفل المخلفات داخل غرف النفايات العضوية، إلى جانب تجهيز غرفة خاصة لتخزين المخلفات الخطرة، واستيفاء الموافقات البيئية المطلوبة والتعاقدات الخاصة بالمحرقة وفق الاشتراطات المنظمة.

ورصد مكتب العمل بعض المخالفات المتعلقة بحقوق العاملين، أبرزها عدم الالتزام بصرف المقابل المادي للإجازات والأعياد، إلى جانب عدم استيفاء نسبة الـ5% الخاصة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى المنشآت.

وضمت اللجنة ممثلين عن الطب البيطري، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل، تحت إشراف مدير إدارة البيئة بالمدينة بصفته المشرف العام على اللجان.

وأكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد أن الوحدة المحلية تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس جودة الخدمات السياحية أو تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والزائرين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومنتظم لضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها مستقبلاً.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

مطرانَو الأرثوذكس والكاثوليك بأسيوط يهنئون نائب رئيس جامعة الأزهر بعيد الأضحى

بتوجيهات شيخ الأزهر.. لجنة المصالحات تنهي خصومة ثأرية بسوهاج | صور

هل يجوز للمحرم إزالة الشعر أو الأظافر أثناء الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

