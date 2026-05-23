حملات مكثفة على منشآت سياحية في الغردقة لضمان جودة الخدمات

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت السياحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، المشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المستوى الحضاري والسياحي للمدينة والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.

وشنت اللجنة المختصة حملة مفاجئة على منشأتين سياحيتين بنطاق حي جنوب، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتنوعة، وتم تحرير محاضر إدارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ورصدت اللجنة عدداً من الملاحظات، من بينها ضرورة تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية وتدريب أعضائها، مع إلزام العاملين باستخدام مهمات الوقاية الشخصية والتدريب على الاستخدام الصحيح لها، بالإضافة إلى وجود ملاحظات تتعلق بضرورة تأمين وحفظ الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بشكل آمن داخل إحدى المنشآت.

وكشفت أعمال التفتيش البيطري عن وجود تكدس للمنتجات داخل الثلاجات بإحدى المنشآت، وتدني مستوى النظافة العامة، مع التأكد من سلامة اللحوم والدواجن والأسماك ومطابقتها للاشتراطات الصحية الخاصة بالاستهلاك الآدمي.

وفي الجانب البيئي، تم تسجيل عدة مخالفات تضمنت الحاجة إلى صيانة الحاويات، ووضع قواعد مخصصة أسفل المخلفات داخل غرف النفايات العضوية، إلى جانب تجهيز غرفة خاصة لتخزين المخلفات الخطرة، واستيفاء الموافقات البيئية المطلوبة والتعاقدات الخاصة بالمحرقة وفق الاشتراطات المنظمة.

ورصد مكتب العمل بعض المخالفات المتعلقة بحقوق العاملين، أبرزها عدم الالتزام بصرف المقابل المادي للإجازات والأعياد، إلى جانب عدم استيفاء نسبة الـ5% الخاصة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى المنشآت.

وضمت اللجنة ممثلين عن الطب البيطري، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل، تحت إشراف مدير إدارة البيئة بالمدينة بصفته المشرف العام على اللجان.

وأكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد أن الوحدة المحلية تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس جودة الخدمات السياحية أو تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والزائرين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومنتظم لضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها مستقبلاً.