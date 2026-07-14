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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يتصدر سباق هدافي كأس العالم 2026.. وميسي يطارده قبل نصف النهائي

مبابي وميسي
مبابي وميسي
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تصدره لقائمة هدافي كأس العالم 2026، عقب ختام منافسات الدور ربع النهائي، في ظل اشتعال المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، إلى جانب الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام.

مبابي يتفوق على ميسي

يتصدر مبابي ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، متساويًا مع ليونيل ميسي في عدد الأهداف، إلا أن مهاجم منتخب فرنسا يتفوق بفضل عدد التمريرات الحاسمة، بعدما صنع 3 أهداف خلال مشوار "الديوك" في البطولة، مقابل تمريرتين حاسمتين لقائد المنتخب الأرجنتيني.

ووفقًا للوائح كأس العالم 2026، يتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة لحسم ترتيب الهدافين في حال تساوي اللاعبين في عدد الأهداف، وهو ما يمنح مبابي الصدارة حتى الآن.

ميسي يواصل المطاردة

عزز ليونيل ميسي فرصه في المنافسة على الحذاء الذهبي بعدما صنع هدفًا لزميله أليكسيس ماك أليستر خلال مواجهة الأرجنتين أمام سويسرا في الدور ربع النهائي، ليواصل الضغط على مبابي قبل انطلاق مباريات الدور نصف النهائي.

هالاند يودع السباق

ويحتل النرويجي إيرلينج هالاند المركز الثالث برصيد 7 أهداف، إلا أن آماله في المنافسة على لقب الهداف انتهت بخروج منتخب النرويج من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي.

كين وبيلينجهام يدخلان المنافسة

ودخل الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام دائرة المنافسة بقوة، بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 6 أهداف، مستفيدين من تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يمنحهما فرصة لزيادة غلتهما التهديفية في المباراتين المتبقيتين.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد ربع النهائي

1- كيليان مبابي (فرنسا): 8 أهداف – 3 تمريرات حاسمة.

2- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 8 أهداف – تمريرتان حاسمتان.

3- إيرلينج هالاند (النرويج): 7 أهداف.

4- هاري كين (إنجلترا): 6 أهداف.

5- جود بيلينجهام (إنجلترا): 6 أهداف.

ومع اقتراب البطولة من محطتها الأخيرة، تبدو المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع استمرار منتخبات فرنسا والأرجنتين وإنجلترا في السباق نحو لقب كأس العالم 2026، ما يزيد من فرص مبابي وميسي وكين وبيلينجهام في تعزيز أرقامهم خلال مباراتي نصف النهائي والنهائي.

النجم الفرنسي كيليان مبابي كيليان مبابي مبابي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026 كأس العالم ليونيل ميسي

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