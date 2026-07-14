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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباطؤ نمو "شين" يضغط على تقييم طرحها المرتقب في هونج كونج

شركة شين
شركة شين
أ ش أ
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حصلت شركة شين على موافقة الجهات التنظيمية الصينية للمضي قدمًا في إدراج أسهمها في بورصة هونج كونج، لكن تباطؤ نمو أعمالها قد يحد من التقييم الذي يمكن أن تحققه خلال الطرح العام الأولي.

وأظهرت بيانات حديثة وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية، أن وتيرة نمو الزيارات إلى موقع الشركة الإلكتروني تراجعت وانخفضت تنزيلات تطبيقها، إلى جانب تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال معظم الأشهر الماضية.

ورغم أن هذا التباطؤ شمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام، فإنه يثير تساؤلات حول قدرة الشركة على الحفاظ على نموذجها القائم على الأزياء منخفضة الأسعار وسريعة التغيير.

كما تأثر القطاع بتراجع إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف الوقود، ما أدى إلى زيادة أسعار التجزئة وتقليص الإنفاق الاستهلاكي.

وتواجه شين أيضًا منافسة متزايدة من شركة تيمو في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بالتزامن مع تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على أعمالها.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن مبيعات تيمو في الولايات المتحدة عادت إلى النمو بين أبريل ويونيو بعد فترة من التراجع، بينما واصلت أمازون تحقيق نمو مستقر مقارنة بمنافسيها.

وقد يدفع تباطؤ الأداء شركة شين إلى القبول بتقييم أقل خلال الطرح العام الأولي، ووفقًا لتقارير، تستهدف الشركة الإدراج في هونج كونج خلال أغسطس، مع خطط لجمع ما بين 2 مليار دولار و3 مليارات دولار، على أن يتحدد الحجم النهائي للطرح وفقًا لتقييم الشركة ومدى إقبال المستثمرين.

وكانت تقديرات المستثمرين قد خفضت قيمة الشركة إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ66 مليار دولار في جولة التمويل عام 2023، وبنحو 100 مليار دولار في 2022.

وتخطط شين لطرح ما يصل إلى 341.6 مليون سهم من الفئة إتش في بورصة هونج كونج، بحسب هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

شركة شين الجهات التنظيمية الصينية بورصة هونج كونج

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