بعد فوز النصر السعودي على الخليج.. قرار مفاجئ من جيسوس بمنح اللاعبين راحة 6 أيام

قرر البرتغالى جورجى جيسوس، المدير الفنى لنادى النصر السعودى، منح اللاعبين إجازة لمدة 6 أيام، عقب مباراة الخليج، وذلك خلال فترة التوقف الدولية التى تبدأ من يوم 23 إلى 31 مارس الجارى.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة« الرياضية» السعودية، فإن المدرب البرتغالى طلب من اللاعبين الالتزام بالبرنامج الخاص أثناء الإجازة، على أن يكون الجميع حاضرين فى النادى ثانى أيام عيد الفطر، لبدء الإعداد لمباراة النجمة بالجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة دورى روشن السعودى للمحترفين المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل.



اكتسح النصر السعودي نظيره الخليج بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

افتتح النصر السعودي التهديف في الدقيقة 30، عن طريق عبدالله حمدان، وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 54، عن طريق أيمن أحمد ، وعزز جواو فيليكس الهدف الثالث والرابع في الدقيقة 73،79.

وأخيراً سجل النصر الهدف الخامس في الدقيقة 1+90، عن طريق أنجيلو جابرييل.

وبهذه النتيجة حافظ النصر على صدارة الدوري السعودي برصيد 67 نقطة ، وتجمد الخليج فى المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.