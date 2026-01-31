سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

حققت سيارة مازدا "CX-5" إنجازًا استثنائيًّا بتجاوز إنتاجها حاجز 5,000,000 وحدة بنهاية عام 2025. وأصبحت بذلك ثالث طراز في تاريخ مازدا يصل لهذا الرقم بعد "مازدا 323" و"مازدا 3".

وما يميز هذا النجاح هو السرعة الفائقة في تحقيقه؛ إذ لم تستغرق السيارة سوى 14 عامًا فقط منذ إطلاقها في 2011، لتصبح أسرع سيارة في تاريخ الصانع الياباني وصولاً لهذا الميدان.

سيادة عالمية وتفوق في السوق الأمريكي

لعبت أمريكا الشمالية الدور القيادي في هذا النجاح بمبيعات بلغت 1,900,000 وحدة، تلتها الصين بمليون نسخة، ثم أوروبا بـ 820,000 نسخة. وتؤكد هذه الأرقام نجاح فلسفة تصميم "كودو" وتقنيات "سكاي اكتيف" التي منحت السيارة توازنًا مثاليًا بين الأداء الرياضي والعملية، مما جعلها الخيار المفضل لملايين العائلات حول العالم بشكل مباشر تمامًا.

جيل جديد لتعزيز الصدارة في 2026

يأتي هذا الاحتفال تزامناً مع استعداد مازدا لإطلاق الجيل الثالث من "CX-5" في ربيع عام 2026. ويهدف الموديل الجديد إلى تعزيز النجاح عبر تطوير أنظمة التفاعل الذكية وتوفير خيارات محركات هجينة أكثر كفاءة.

وتراهن الشركة على أن يواصل هذا الطراز صدارته كأكثر سياراتها مبيعًا، ليكون المحرك الأساسي لنمو العلامة التجارية في عصر التحول الكهربائي.