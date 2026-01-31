قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

عزة عاطف

حققت سيارة مازدا "CX-5" إنجازًا استثنائيًّا بتجاوز إنتاجها حاجز 5,000,000 وحدة بنهاية عام 2025. وأصبحت بذلك ثالث طراز في تاريخ مازدا يصل لهذا الرقم بعد "مازدا 323" و"مازدا 3". 

وما يميز هذا النجاح هو السرعة الفائقة في تحقيقه؛ إذ لم تستغرق السيارة سوى 14 عامًا فقط منذ إطلاقها في 2011، لتصبح أسرع سيارة في تاريخ الصانع الياباني وصولاً لهذا الميدان. 

سيادة عالمية وتفوق في السوق الأمريكي

لعبت أمريكا الشمالية الدور القيادي في هذا النجاح بمبيعات بلغت 1,900,000 وحدة، تلتها الصين بمليون نسخة، ثم أوروبا بـ 820,000 نسخة. وتؤكد هذه الأرقام نجاح فلسفة تصميم "كودو" وتقنيات "سكاي اكتيف" التي منحت السيارة توازنًا مثاليًا بين الأداء الرياضي والعملية، مما جعلها الخيار المفضل لملايين العائلات حول العالم بشكل مباشر تمامًا.

جيل جديد لتعزيز الصدارة في 2026

يأتي هذا الاحتفال تزامناً مع استعداد مازدا لإطلاق الجيل الثالث من "CX-5" في ربيع عام 2026. ويهدف الموديل الجديد إلى تعزيز النجاح عبر تطوير أنظمة التفاعل الذكية وتوفير خيارات محركات هجينة أكثر كفاءة. 

وتراهن الشركة على أن يواصل هذا الطراز صدارته كأكثر سياراتها مبيعًا، ليكون المحرك الأساسي لنمو العلامة التجارية في عصر التحول الكهربائي. 

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

