لمحدودي الدخل .. أرخص سيارة تحت سعر 100 ألف جنيه

تظهر في سوق السيارات المستعملة المصري سيارة "شيفروليه لانوس" موديل 2013 بسعر منافس للغاية يبلغ 100,000 جنيه، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحدودي الدخل الباحثين عن سيارة عملية واعتمادية في مطلع عام 2026.

تتميز السيارة المعروضة في مدينة حلوان بلون رمادي وحالة عامة وصفت بالممتازة (فبريكا بالداخل والخارج)، مع وجود ملاحظة بسيطة تتعلق بضرر في "الرفرف" الأمامي الأيمن، وهو أمر لا يؤثر على الأداء العام للمركبة.

مواصفات شيفروليه لانوس المستعملة

وفقًا لتفاصيل الإعلان المنشور في تاريخ 31 يناير 2026، فإن السيارة قطعت مسافة 180,000 كيلومتر، وتم تزويدها بـ 4 إطارات جديدة تمامًا من ماركة "ميشلان" إنتاج عام 2025.

كما أشار المالك إلى أن رخصة السيارة سارية لمدة 3 سنوات، مع ملاحظة أن قيمة الرخصة والإطارات الجديدة تقدر بشكل منفصل بمبلغ 20,000 جنيه ضمن تفاصيل الاتفاق.

ومن النقاط الملفتة في هذا العرض أن "الكاوتش الاحتياطي" للسيارة لم يستخدم مطلقًا، مما يعكس اهتمام المالك السابق بصيانة المركبة.

تعد شيفروليه لانوس واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في الشارع المصري، نظرًا لتوفر قطع غيارها بأسعار زهيدة وسهولة صيانتها لدى كافة الورش. وأبدى صاحب السيارة استعداده الكامل للفحص والمعاينة.