قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحدودي الدخل .. أرخص سيارة تحت سعر 100 ألف جنيه

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
عزة عاطف

تظهر في سوق السيارات المستعملة المصري سيارة "شيفروليه لانوس" موديل 2013 بسعر منافس للغاية يبلغ 100,000 جنيه، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحدودي الدخل الباحثين عن سيارة عملية واعتمادية في مطلع عام 2026. 

تتميز السيارة المعروضة في مدينة حلوان بلون رمادي وحالة عامة وصفت بالممتازة (فبريكا بالداخل والخارج)، مع وجود ملاحظة بسيطة تتعلق بضرر في "الرفرف" الأمامي الأيمن، وهو أمر لا يؤثر على الأداء العام للمركبة. 

مواصفات شيفروليه لانوس المستعملة 

وفقًا لتفاصيل الإعلان المنشور في تاريخ 31 يناير 2026، فإن السيارة قطعت مسافة 180,000 كيلومتر، وتم تزويدها بـ 4 إطارات جديدة تمامًا من ماركة "ميشلان" إنتاج عام 2025. 

كما أشار المالك إلى أن رخصة السيارة سارية لمدة 3 سنوات، مع ملاحظة أن قيمة الرخصة والإطارات الجديدة تقدر بشكل منفصل بمبلغ 20,000 جنيه ضمن تفاصيل الاتفاق. 

ومن النقاط الملفتة في هذا العرض أن "الكاوتش الاحتياطي" للسيارة لم يستخدم مطلقًا، مما يعكس اهتمام المالك السابق بصيانة المركبة. 

تعد شيفروليه لانوس واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في الشارع المصري، نظرًا لتوفر قطع غيارها بأسعار زهيدة وسهولة صيانتها لدى كافة الورش. وأبدى صاحب السيارة استعداده الكامل للفحص والمعاينة. 

شيفروليه لانوس 2013 مستعملة شيفروليه لانوس سعر شيفروليه لانوس 2013 سوق السيارات المستعملة سيارات تحت 100 ألف جنيه مواصفات شيفروليه لانوس أرخص سيارات اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

القومى للمرأة يناقش حقوق المرأة حول التمكين السياسي وتولي المناصب القيادية

القومى للمرأة يناقش حقوق المرأة حول التمكين السياسي وتولي المناصب القيادية

اكاديمية البحث العلمي

البحث العلمي تعلن إطلاق نداء الابتكار الأخضر .. تفاصيل

السيمينار الأول للأمانة العامة لإعداد الخدام

انطلاق فعاليات السيمينار الأول 2026 لإعداد الخدام بحلوان

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد