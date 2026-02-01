حملات تموينية على الأسواق قبل رمضان

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف مجدى عبد الكريم عامر ، وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة علي المخابز والأنشطة التموينية ولتشديد الرقابة علي الأسواق ، وضبط الأسعار والمخالفات قبل شهر رمضان و تشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظه .

وأسفرت الحملات التموينية بتحرير إجمالي ١٦٣ محضر

وبيانها كالتالي، في مجال المخابز ٥٠ محضر ، تحرير عدد ٢٨ محضر نقص وزن ، تحرير عدد ٦ محاضر عدم وجود سجل زيارات ، تحرير عدد ٢ محضر تجميع شكائر دقيق في مخبز سياحي ، كما تم تحرير عدد ٥ محاضر عدم نظافة ادوات عجين ، تحرير عدد ٥ محاضر عدم وجود قائمة تشتغل ، تحرير عدد ٤ محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين.

وفي مجال الأسواق ١٠٩ محضر ، تحرير عدد ٢٧ محضر عدم اعلان عن الأسعار، تحرير عدد ٤٦ محضر شهادة صحية، تحرير عدد ٥ محاضر تشغيل عماله بدون شهادة صحيه، تحرير عدد ٣ محاضر بدال تمويني مغلق ، كما تم تحرير عدد ٢ محضر عدم اعلان عن مواعيد تشتغل بدال تمويني

تحرير عدد ٤ محاضر عدم وجود سجل تجاري ، تحرير عدد ٤ محاضر سلعه مجهوله المصدر وتم التحفظ عليهم

تحرير عدد ١٧ محضر غش تجاري( سلع ) ، تحرير عدد ١ محضر عدم إعلان عن مخزن.

في مجال المواد البتروليه ٤ محاضر، تم تحرير عدد 1محضر نقص وزن لمستودع غاز ( أنبوبة منزلية )

تحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان أسعار غاز

ونبه وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين ، واتخاذ اللازم قانونا.