رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله
بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. القصة كاملة لمخاطر اللعبة
دور مصري حاسم في حماية غزة.. وأحمد موسى يكشف كواليس المواجهة مع إسرائيل
التعادل الإيجابي يحسم مباراة الفتح والحزم في الدوري السعودي
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر| تفاصيل
الأوقاف: تنسيق مع التنظيم والإدارة للتعاقد مع دفعة جديدة من الأئمة والعمال
رمضان 2026 .. شريف منير يجسد شخصية قيادي إخواني فى مسلسل "رأس الأفعى"
خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مولودية الجزائر وسانت ايلو
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات تموينية على الأسواق قبل رمضان

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف مجدى عبد الكريم عامر ، وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة علي المخابز والأنشطة التموينية ولتشديد الرقابة علي الأسواق ، وضبط الأسعار والمخالفات قبل شهر رمضان و تشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش  والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظه .

 وأسفرت الحملات التموينية بتحرير إجمالي ١٦٣ محضر 
وبيانها كالتالي، في مجال المخابز ٥٠ محضر  ، تحرير عدد ٢٨ محضر نقص وزن ، تحرير عدد ٦ محاضر عدم وجود سجل زيارات ، تحرير عدد ٢ محضر تجميع شكائر دقيق في مخبز سياحي ، كما تم تحرير عدد ٥ محاضر عدم نظافة ادوات عجين ، تحرير عدد ٥ محاضر عدم وجود قائمة تشتغل ، تحرير عدد ٤ محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين.

وفي مجال الأسواق ١٠٩ محضر  ، تحرير عدد ٢٧ محضر عدم اعلان عن الأسعار، تحرير عدد ٤٦ محضر شهادة صحية، تحرير عدد ٥ محاضر تشغيل عماله بدون شهادة صحيه، تحرير عدد ٣ محاضر بدال تمويني مغلق ، كما تم تحرير عدد ٢ محضر عدم اعلان عن مواعيد تشتغل بدال تمويني 
تحرير عدد ٤ محاضر عدم وجود سجل تجاري ، تحرير عدد ٤ محاضر سلعه مجهوله المصدر وتم التحفظ عليهم 
تحرير عدد  ١٧ محضر غش تجاري( سلع ) ، تحرير عدد ١ محضر عدم إعلان عن مخزن.

في مجال المواد البتروليه ٤ محاضر، تم تحرير عدد 1محضر نقص وزن لمستودع غاز ( أنبوبة منزلية )
تحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان أسعار غاز

ونبه وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين ، واتخاذ اللازم قانونا.

دمياط محافظ دمياط تموين حملات

