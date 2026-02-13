مطالب برلمانية لوزيرة الإسكان الجديدة بتحقيق انطلاقة كبيرة في البناء والتعمير

أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بقرار القيادة السياسية اختيار المهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان، كأول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب، مؤكدًا أن القرار يعكس ثقة الدولة في الكفاءات الوطنية القادرة على استكمال مسيرة الإنجازات التي شهدها قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية.

وأعرب “مسعود” فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة في قدرة الوزيرة الجديدة على تحقيق نجاحات ملموسة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تمتلك خبرات واسعة وعميقة في جميع الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان والبناء، وكانت شاهدة ومشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وكيل أول لجنة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب انطلاقة أكبر، تستند إلى ما تحقق من نجاحات في المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة، والبنية التحتية الحديثة، مشددًا على أهمية البناء على هذه الإنجازات لتحقيق نقلة نوعية جديدة.

وطرح المهندس أمين مسعود 6 مطالب رئيسية لتحقيق انطلاقة حقيقية في ملف الإسكان والبناء وهى :

1. الاستمرار في التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط لضمان توفير وحدات سكنية مناسبة لكل شرائح المجتمع.

2. تسريع وتيرة تنمية المدن الجديدة وربطها بشبكات نقل حديثة لضمان جذب السكان والاستثمارات.

3. دعم صناعة مواد البناء المحلية لتقليل التكلفة وتعزيز المكون المحلي في المشروعات القومية.

4. التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر والمدن الذكية لتحقيق الاستدامة البيئية وخفض استهلاك الطاقة.

5. تسهيل إجراءات التراخيص والبناء وتقليل البيروقراطية لتشجيع الاستثمار العقاري المنضبط.

6. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وشدد “مسعود” على أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ستقدم كل أنواع الدعم والمساندة، وبلا حدود، للوزيرة الجديدة من أجل تمكينها من تنفيذ خطتها وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان هو الضمان الحقيقي لاستمرار النجاح.

كما أكد على أن قطاع الإسكان ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو بناء مجتمع متكامل، وحياة كريمة للمواطنين، واستثمار في مستقبل الوطن ومع قيادة جديدة ودعم برلماني كامل، فإن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تكون فصلًا جديدًا من فصول الإنجاز في مسيرة التنمية المصرية.