قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية لوزيرة الإسكان الجديدة بتحقيق انطلاقة كبيرة في البناء والتعمير

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بقرار القيادة السياسية اختيار المهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان، كأول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب، مؤكدًا أن القرار يعكس ثقة الدولة في الكفاءات الوطنية القادرة على استكمال مسيرة الإنجازات التي شهدها قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية.

وأعرب “مسعود” فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة في قدرة الوزيرة الجديدة على تحقيق نجاحات ملموسة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تمتلك خبرات واسعة وعميقة في جميع الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان والبناء، وكانت شاهدة ومشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وكيل أول لجنة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب انطلاقة أكبر، تستند إلى ما تحقق من نجاحات في المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة، والبنية التحتية الحديثة، مشددًا على أهمية البناء على هذه الإنجازات لتحقيق نقلة نوعية جديدة.

وطرح المهندس أمين مسعود 6 مطالب رئيسية لتحقيق انطلاقة حقيقية في ملف الإسكان والبناء وهى :

1. الاستمرار في التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط لضمان توفير وحدات سكنية مناسبة لكل شرائح المجتمع.

2. تسريع وتيرة تنمية المدن الجديدة وربطها بشبكات نقل حديثة لضمان جذب السكان والاستثمارات.

3. دعم صناعة مواد البناء المحلية لتقليل التكلفة وتعزيز المكون المحلي في المشروعات القومية.

4. التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر والمدن الذكية لتحقيق الاستدامة البيئية وخفض استهلاك الطاقة.

5. تسهيل إجراءات التراخيص والبناء وتقليل البيروقراطية لتشجيع الاستثمار العقاري المنضبط.

6. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وشدد “مسعود” على أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ستقدم كل أنواع الدعم والمساندة، وبلا حدود، للوزيرة الجديدة من أجل تمكينها من تنفيذ خطتها وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان هو الضمان الحقيقي لاستمرار النجاح.

كما أكد على أن قطاع الإسكان ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو بناء مجتمع متكامل، وحياة كريمة للمواطنين، واستثمار في مستقبل الوطن ومع قيادة جديدة ودعم برلماني كامل، فإن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تكون فصلًا جديدًا من فصول الإنجاز في مسيرة التنمية المصرية. 

أمين مسعود لجنة الإسكان مجلس النواب راندة المنشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

حملات نظافة

حملات مكثفة للنظافة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد

افتتاح 9 مساجد في كفر الشيخ | صور

الاعتداء على شاب في القليوبية

والدة ضحية واقعة القليوبية: اعتدوا عليه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة عاطفية

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد