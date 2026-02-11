قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

غرفة صناعة التطوير العقاري تهنئ راندة المنشاوي وتشيد بخبراتها في قيادة وزارة الإسكان

ولاء عبد الكريم

تقدم مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بخالص التهنئة إلى المهندسة راندة المنشاوي، بمناسبة توليها منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتها على قيادة المرحلة المقبلة لما تمتلكه من خبرات طويلة وكفاءة مهنية مشهود لها داخل قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

كما أعرب أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري، الذين يتجاوز عددهم 15 ألف مطور عقاري، عن خالص تهانيهم للمهندسة راندة المنشاوي، متمنين لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة، بما يحقق تطلعات الدولة ويدعم مسيرة التنمية العمرانية الشاملة.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن اختيار المهندسة راندة المنشاوي لهذا المنصب يمثل إضافة حقيقية ومهمة لقطاع الإسكان في مصر، نظرًا لما تتمتع به من رؤية واضحة وخبرة عملية واسعة وقدرة على التعامل مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع العقاري، متمنيًا لها النجاح في تنفيذ خططها المستقبلية.

وأضاف شكري أن غرفة صناعة التطوير العقاري ستواصل جهودها في تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك مع وزارة الإسكان، من أجل دعم القطاع العقاري، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز معدلات النمو العمراني المستدام.

كما تقدم المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي للغرفة، وجميع العاملين بها، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بالتوفيق للمهندسة راندة المنشاوي، متمنين لها النجاح في مهامها الجديدة بما يحقق صالح قطاع الإسكان والتنمية العمرانية في مصر.

