قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات سنغافورية نوعية في القطاعات الاستراتيجية

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دومينيك غوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، لبحث سبل دعم التعاون الاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وأكد الجوسقي حرص الهيئة على تعميق التعاون مع الجانب السنغافوري، مشيرًا إلى أن سنغافورة تُعد من أكبر الدول الأسيوية المستثمرة فى مصر،  مع تركيز كبرى الشركات السنغافورية في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى امتلاكها خبرات متقدمة في مجالات اللوجستيات وإدارة الموانئ والبنية التحتية الذكية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

وأضاف الجوسقي أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في دعم خطط التنمية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصري، مشددًا على استمرار تطوير بيئة الأعمال وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات السنغافورية لبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وشمل اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، وأمن الغذاء، والطاقة النظيفة، والتنمية العمرانية، ومشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات.

اهتمام الشركات السنغافورية بالسوق المصري

وأشار الجانبان إلى أن الزيارة الرسمية إلى سنغافورة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية ورفع اهتمام الشركات السنغافورية بالسوق المصري، خاصة عقب منتدى الأعمال الذي عقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، والذي شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات متعددة.

وأوضح الجوسقي أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم، إلى جانب تبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وهو ما انعكس في ارتفاع معدلات الاستثمار والحصيلة الضريبية دون زيادة في نسب الضرائب.

كما تم التأكيد على مجالات التعاون ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التعاون مع الصناديق السيادية السنغافورية، والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والمتجددة، وتنمية الصادرات والخدمات اللوجيستية

 

كما كشفت كبرى الشركات السنغافورية العاملة في الشحن والخدمات اللوجستية عن اهتمامها بتوسيع أنشطتها في السوق المصري، فضلاً عن المشاركة في فرص إدارة وتشغيل المطارات ضمن خطط تطوير مطار القاهرة الدولي.

ومن جانبه، أعرب دومينيك غوه، عن تقديره للتطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًا اهتمام الشركات السنغافورية بالتعرف على الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، وترجمة نتائج المباحثات إلى خطوات تنفيذية عملية، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة.

رئيس هيئة الاستثمار مصر سنغافورة الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار السلع مع اقتراب رمضان.. ومعارض «أهلا رمضان» توفر تخفيضات تصل لـ25٪

صورة ارشيفية

مصر تتصدر مؤشر نمو السياحة في الشرق الأوسط عام 2025

أرشيفية

للمقبلين على البناء.. أسعار مواد البناء في فبراير 2026

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد