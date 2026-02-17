مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمباراة هوكي شمال شرق الولايات المتحدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء
كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة
لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟
أخبار العالم

أ ش أ

 لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون في حادث إطلاق نار الساعات الماضية خلال مباراة هوكي للشباب في ولاية رود آيلاند شمال شرق الولايات المتحدة.

وصرحت رئيسة شرطة باوتكيت، تينا جونكالفيس،للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن مطلق النار كان من بين القتلى بينما تم نقل الجرحى وهم في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وتابعت: إن شخصًا ما ساهم في إنهاء الحادث العنيف بسرعة، وذلك بتدخله ومحاولته السيطرة على مطلق النار الذي كان متواجدًا في الملعب لمشاهدة مباراة هوكي لأحد أفراد عائلته.

وأضافت أن مطلق النار توفي متأثرًا على ما يبدو بجرح ناري ألحقه بنفسه، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالت رئيسة شرطة باوتكيت: "يبدو أن هذا الحادث كان مُستهدفًا، وربما يكون مرتبطًا بنزاع عائلي".

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، يأتي هذا الحادث بعد شهرين تقريبًا من مأساة عنف مُسلح هزت رود آيلاند في جامعة براون، حيث قتل مُسلح طالبين وأصاب تسعة آخرين.

