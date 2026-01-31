قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الزمالك يتعاقد مع مهاب سليمان لتدعيم كرة اليد
تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
توك شو

أخبار التوك شو | ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ومتحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ورياح محملة بالأتربة على بعض المناطق
تشهد البلاد خلال الأيام الحالية تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من نشاط للرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين
قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرًا على مختلف مناطق القطاع، وسط تصعيد ميداني خطير يستهدف المدنيين والبنية التحتية، رغم الحديث عن اتفاقات تهدئة، موضحا  أن طواقم الدفاع المدني تتعامل يوميًا مع بلاغات متزايدة جراء الغارات، في ظل أوضاع إنسانية وأمنية بالغة التعقيد، ونقص حاد في الإمكانات والمعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو: معرض القاهرة للكتاب تجربة ملهمة تعكس شغف المصريين بالثقافة
قالت الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو إن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت تجربة ملهمة ومبهرة، مؤكدة أن أجواء المعرض سحرتها بحجمه الكبير وكثافة الحضور واهتمام القرّاء الحقيقي بالأدب، وهو ما يعكس المكانة الراسخة للثقافة في المجتمع المصري.

أستاذ علم نفس: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي على نموه المعرفي
أكدت الدكتورة نيفين أبو زيد، أستاذ علم النفس التربوي، أن تقمّص الطفل لسلوكيات المحيطين به يُعد سلوكًا طبيعيًا وأساسيًا في عملية التعلم، موضحة أن الطفل يولد ولديه استعداد فطري لاكتساب الخبرات من خلال الحواس، حيث يلتقط ما يراه ويسمعه ويلاحظه في بيئته المباشرة دون وعي كامل.

أسعار الفراخ اليوم السبت 31 يناير 2026
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا عن أسعار الدواجن اليوم السبت.

متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، وخاصة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بأن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
شهدت أسعار الذهب خلال شهر يناير ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الأوقية عالمياً مستوى 5600 دولار قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ إلى ما دون 5000 دولار.

عيار 21 مفاجأة.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم
الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

في ظل التطورات العالمية..تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 31 يناير 2026.

التوك شو برامج التوك شو الذهب الدولار الأرصاد الاحتلال غزة

سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد