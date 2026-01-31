أخبار التوك شو | ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ومتحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ورياح محملة بالأتربة على بعض المناطق

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من نشاط للرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرًا على مختلف مناطق القطاع، وسط تصعيد ميداني خطير يستهدف المدنيين والبنية التحتية، رغم الحديث عن اتفاقات تهدئة، موضحا أن طواقم الدفاع المدني تتعامل يوميًا مع بلاغات متزايدة جراء الغارات، في ظل أوضاع إنسانية وأمنية بالغة التعقيد، ونقص حاد في الإمكانات والمعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو: معرض القاهرة للكتاب تجربة ملهمة تعكس شغف المصريين بالثقافة

قالت الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو إن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت تجربة ملهمة ومبهرة، مؤكدة أن أجواء المعرض سحرتها بحجمه الكبير وكثافة الحضور واهتمام القرّاء الحقيقي بالأدب، وهو ما يعكس المكانة الراسخة للثقافة في المجتمع المصري.

أستاذ علم نفس: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي على نموه المعرفي

أكدت الدكتورة نيفين أبو زيد، أستاذ علم النفس التربوي، أن تقمّص الطفل لسلوكيات المحيطين به يُعد سلوكًا طبيعيًا وأساسيًا في عملية التعلم، موضحة أن الطفل يولد ولديه استعداد فطري لاكتساب الخبرات من خلال الحواس، حيث يلتقط ما يراه ويسمعه ويلاحظه في بيئته المباشرة دون وعي كامل.

أسعار الفراخ اليوم السبت 31 يناير 2026

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا عن أسعار الدواجن اليوم السبت.

متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، وخاصة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بأن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

شهدت أسعار الذهب خلال شهر يناير ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الأوقية عالمياً مستوى 5600 دولار قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ إلى ما دون 5000 دولار.

عيار 21 مفاجأة.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

في ظل التطورات العالمية..تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 31 يناير 2026.