باباك أماميان: تهديدات طهران إعلامية.. وإيران تفضّل حرب الوكلاء على المواجهة المباشرة

أكد الكاتب والباحث السياسي باباك أماميان أن التصعيد اللافت في لهجة المسؤولين الإيرانيين خلال الفترة الأخيرة، وما يصاحبه من تهديدات متكررة باستهداف تل أبيب أو توسيع رقعة الصراع، يندرج في إطار حملة دعائية معتادة ينتهجها النظام الإيراني، بهدف تضليل الرأي العام وإظهار امتلاكه أوراق ضغط عسكرية تفوق قدرته الحقيقية.

وأوضح أماميان، خلال مداخلة هاتفية من لندن مع الإعلامي رعد عبدالمجيد على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن طهران تحاول من خلال هذه التصريحات رسم صورة مغايرة للواقع، وإيصال رسالة بأنها قادرة على خوض مواجهة شاملة، في حين أن التجارب السابقة تثبت عكس ذلك.

اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

وأشار إلى أن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2022 شكّل نموذجًا واضحًا لحدود الرد الإيراني، إذ أعقبته موجة واسعة من الوعود بالانتقام والتصعيد، لكنها لم تتحول إلى رد عسكري مباشر أو خطوات ملموسة، لافتًا إلى أن القيادة الإيرانية تدرك جيدًا أن أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ستفتح الباب أمام هجمات أمريكية أوسع، وهو سيناريو تسعى طهران لتفاديه بأي ثمن.

الحديث الإيراني الأخير

وأضاف الباحث السياسي أن الحديث الإيراني الأخير عن «حرب شاملة وفوضوية» لا يعكس تحولًا حقيقيًا في العقيدة العسكرية للنظام، مؤكدًا أن إيران ما زالت تعتمد بشكل أساسي على الميليشيات المسلحة والحروب بالوكالة لتنفيذ أجندتها الإقليمية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة قد تكون كلفتها باهظة.

واختتم أماميان تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الساحة حاليًا لا يتجاوز كونه تصعيدًا في الخطاب السياسي ورفعًا لسقف التهديدات، دون وجود استعداد فعلي لدى طهران للدخول في صراع مفتوح مع واشنطن أو حلفائها.