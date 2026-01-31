قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

باباك أماميان: تهديدات طهران إعلامية.. وإيران تفضّل حرب الوكلاء على المواجهة المباشرة

محمد البدوي

أكد الكاتب والباحث السياسي باباك أماميان أن التصعيد اللافت في لهجة المسؤولين الإيرانيين خلال الفترة الأخيرة، وما يصاحبه من تهديدات متكررة باستهداف تل أبيب أو توسيع رقعة الصراع، يندرج في إطار حملة دعائية معتادة ينتهجها النظام الإيراني، بهدف تضليل الرأي العام وإظهار امتلاكه أوراق ضغط عسكرية تفوق قدرته الحقيقية.

وأوضح أماميان، خلال مداخلة هاتفية من لندن مع الإعلامي رعد عبدالمجيد على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن طهران تحاول من خلال هذه التصريحات رسم صورة مغايرة للواقع، وإيصال رسالة بأنها قادرة على خوض مواجهة شاملة، في حين أن التجارب السابقة تثبت عكس ذلك.

اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

وأشار إلى أن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2022 شكّل نموذجًا واضحًا لحدود الرد الإيراني، إذ أعقبته موجة واسعة من الوعود بالانتقام والتصعيد، لكنها لم تتحول إلى رد عسكري مباشر أو خطوات ملموسة، لافتًا إلى أن القيادة الإيرانية تدرك جيدًا أن أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ستفتح الباب أمام هجمات أمريكية أوسع، وهو سيناريو تسعى طهران لتفاديه بأي ثمن.

الحديث الإيراني الأخير

وأضاف الباحث السياسي أن الحديث الإيراني الأخير عن «حرب شاملة وفوضوية» لا يعكس تحولًا حقيقيًا في العقيدة العسكرية للنظام، مؤكدًا أن إيران ما زالت تعتمد بشكل أساسي على الميليشيات المسلحة والحروب بالوكالة لتنفيذ أجندتها الإقليمية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة قد تكون كلفتها باهظة.

واختتم أماميان تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الساحة حاليًا لا يتجاوز كونه تصعيدًا في الخطاب السياسي ورفعًا لسقف التهديدات، دون وجود استعداد فعلي لدى طهران للدخول في صراع مفتوح مع واشنطن أو حلفائها.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

عروض مسرحية ونماذج محاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم

عروض مسرحية ونماذج محاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم بمعرض الكتاب

دعاء اليوم الثانى عشر من شعبان

دعاء اليوم الثانى عشر من شعبان.. اغتنمه

الفنان محمد خميس فى ورشة تفاعلية للأطفال تربطهم بالحضارة المصرية بركن مجلة نور بجناح الأزهر

محمد خميس فى ورشة تفاعلية للأطفال تربطهم بالحضارة المصرية بركن مجلة نور بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

