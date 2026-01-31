خالد منتصر يهاجم هاني مهنا : ماذا حدث مع شادية وفاتن حمامة؟

أثارت تصريحات الموسيقار هاني مهنا خلال أحد البرامج التليفزيونية حالة من الجدل، بعد كشفه كواليس طلب الراحلة شادية تقديم ديو غنائي مع الراحلة فاتن حمامة.





وشدد الدكتور خالد منتصر على استيائه من تصريحات مهنا، معبرًا عن غضبه بسبب ذكر لفظ غير لائق على لسان فاتن حمامة في سياق القصة. ونشر منتصر عبر حسابه على فيسبوك: “ما حدث من هاني مهنا في أحد البرامج عار! فهو يحكي قصة ديو طلبت فيه شادية الغناء مع فاتن بعد خلاف وشد، فردت فاتن وقالت ‘مبغنيش مع…’ ! ده كلام؟”.





وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات مهنا ومنتصر، وسط جدل حول ملاءمة سرد مثل هذه التفاصيل عن شخصيات فنية رحلت عن عالمنا





تعرض هاني مهنا لوعكة صحية

وكان أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تعرض الموسيقار هاني مهنا لوعكة صحية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك: خالص دعواتي بالشفاء لأخي الكبير وحبيبي وصديقي الموسيقار الكبير هاني مهنا، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة، رجاءً الدعاء من كل الزملاء والمحبين.