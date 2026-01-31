قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
خالد منتصر يهاجم هاني مهنا : ماذا حدث مع شادية وفاتن حمامة؟

هاني مهنا
هاني مهنا
يمنى عبد الظاهر

أثارت تصريحات الموسيقار هاني مهنا خلال أحد البرامج التليفزيونية حالة من الجدل، بعد كشفه كواليس طلب الراحلة شادية تقديم ديو غنائي مع الراحلة فاتن حمامة.


 

وشدد الدكتور خالد منتصر على استيائه من تصريحات مهنا، معبرًا عن غضبه بسبب ذكر لفظ غير لائق على لسان فاتن حمامة في سياق القصة. ونشر منتصر عبر حسابه على فيسبوك: “ما حدث من هاني مهنا في أحد البرامج عار! فهو يحكي قصة ديو طلبت فيه شادية الغناء مع فاتن بعد خلاف وشد، فردت فاتن وقالت ‘مبغنيش مع…’ ! ده كلام؟”.


 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات مهنا ومنتصر، وسط جدل حول ملاءمة سرد مثل هذه التفاصيل عن شخصيات فنية رحلت عن عالمنا


 

تعرض هاني مهنا لوعكة صحية

وكان أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تعرض الموسيقار هاني مهنا لوعكة صحية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك: خالص دعواتي بالشفاء لأخي الكبير وحبيبي وصديقي الموسيقار الكبير هاني مهنا، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة، رجاءً الدعاء من كل الزملاء والمحبين.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

سفير فرنسا يزور موقع حفائر دير المدينة

تابوت وآلوان رائعة| سفير فرنسا يزور موقع حفائر دير المدينة

المخرج المصري داني جمال

المخرج داني جمال يعزز الحضور المصري عالميا بعضويته في لجان تحكيم مهرجانات دولية

مؤتمر للخدام والخادمات

إيبارشية دشنا تنظم مؤتمر الخدام بعنوان «الجدية والالتزام في الخدمة»

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

