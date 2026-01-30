هاني مهنا يكشف موقفًا طريفًا مع الرئيس الراحل مبارك

كشف الموسيقار هاني مهنا، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، عن موقف طريف جمعه بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وقال مهنا، أن : "الرئيس مبارك سألني عن حكاية الزواج من الأجانب، وكل يوم والتاني تتزوج أجنبيات"، ليرد مهنا عليه بابتسامة قائلاً: "الأجنبية، لما يكون فيه مشكلة، بتهتم بالحل بسرعة وقبل ما تذهب للبيت، الموضوع بيخلص".

وأكد الموسيقار أن هذا الموقف يعكس جانبًا إنسانيًا مرحًا في شخصية الرئيس الراحل، مشيرًا إلى أنه جمع بين الجدية والفكاهة في تعاملاته مع المواقف اليومية.