مصرع شاب بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية..والنيابة تبدأ التحقيق

تجرى نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحقيق في مصرع شاب، إثر انهيار أجزاء من عقار قديم عليه فى منطقة غربال التابعة لحى وسط بالمحافظة.

وأمرت النيابة بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، واستدعاء ملاك العقار لسؤالهم، واستدعاء مسؤولى حى وسط، مع التحفظ على ملف العقار بالحى وإحضاره إلى سراى النيابة خشية التلاعب فيه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأسفر الانهيار عن مصرع «مهاب، ى، م» 19 سنة، الذى تصادف مروره أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، فيما وضعت الأجهزة التنفيذية الحواجز حول العقار لحماية المارة والسيارات،

وبدأت تلقت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع شجرة الدر أمام مدرسة النهضة النوبية، نطاق قسم شرطة محرم بك، ووجود حالة وفاة.

انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط قسم شرطة محرم بك رفقة قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بحى وسط.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من طابق أرضى وثلاثة أدوار، صادر له قرار ترميم رقم 182 لسنة 1997، ويضم شقتين فى كل من الطابقين الأول والثانى.