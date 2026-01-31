السيطرة على حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق في شقة سكنية بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب شقة سكنية بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.