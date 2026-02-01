مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق

أعرب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته البالغة عقب الفوز العريض على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب “الأنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

وأكد سلوت أن المباراة لم تكن سهلة، خاصة في بدايتها، بعدما تأخر فريقه بهدف خلال أول نصف ساعة.





إشادة بدور الجماهير

وأشار سلوت في تصريحاته لشبكة “بي بي سي” إلى أن جماهير ليفربول لعبت دورًا حاسمًا في العودة بالمباراة، قائلًا إن الحماس والصخب في المدرجات منح اللاعبين دفعة قوية، خصوصًا بعد الهدف المبكر لنيوكاسل. وأضاف أن الفريق خلق العديد من الفرص في الشوط الثاني، قبل أن ينجح في إنهاء اللقاء بانتصار كبير يعكس شخصية الريدز.





تحسن الأداء الدفاعي

وأوضح المدرب الهولندي أنه طالب لاعبيه بعد مواجهة بورنموث بتحسين الفاعلية داخل منطقة الجزاء، وهو ما تحقق بالفعل، حيث سجل الفريق 10 أهداف في آخر مباراتين، مقابل استقبال هدف واحد فقط. واعتبر ذلك دليلًا على التطور الدفاعي الكبير والانضباط التكتيكي.





عودة كوناتي وتألق فيرتز

وتحدث سلوت عن إبراهيما كوناتي، مشيرًا إلى عودته المبكرة من الإصابة لمساندة الفريق، ومشيدًا بأدائه القوي إلى جانب تسجيله هدفًا مهمًا. كما أثنى على فلوريان فيرتز، مؤكدًا أن أرقامه تحسنت مؤخرًا، لكن الأهم هو تطوره الكبير في اللعب دون كرة، سواء في الضغط أو الالتحامات.

شراكة هجومية واعدة

وعن الانسجام بين فيرتز وهوغو إيكتيكي، أكد سلوت أن الثنائي يتحسن باستمرار، مشبهًا أحد أهداف إيكتيكي بأهداف الأسطورة روماريو، لما حمله من لمسة فنية عالية.

ملف الانتقالات

وفي ختام حديثه، تطرق سلوت إلى فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن النادي يسعى لتعزيز الفريق لا إضعافه، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستكشف المزيد حول التحركات المحتملة.



