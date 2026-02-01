بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق أنتوني جوردون.

ثم سجل هدفي الريدز هوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 41، 43.

وفي الشوط الثاني، سجل فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 67 بأسيست الدولي المصري محمد صلاح.

وغادر محمد صلاح أرضية الميدان في الدقيقة 84 ودخل بدلا منه فيديريكو كييزا.

وسجل إبراهيما كوناتي الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، كيركيز وسوبوسلاي.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافينبرخ وفيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو وإيكيتيكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.