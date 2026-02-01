قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

حلّل محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، فوز ليفربول الكبير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن الانتصار لا يمكن فصله عن الظروف الصعبة التي مر بها الفريق هذا الموسم.

 وأشار أبو تريكة إلى أن رحيل ديوجو جوتا كان له تأثير واضح على المجموعة، موضحًا أن الفريق بأكمله تأثر، سواء على مستوى الأداء أو الاستقرار الفني، دون أن يكون ذلك مبررًا لتراجع المستوى في بعض الفترات.
 

ضغوط نفسية وأزمات فردية

أوضح أبو تريكة أن عدداً من لاعبي ليفربول يمرون بمراحل صعبة هذا الموسم، وعلى رأسهم إبراهيما كوناتي ومحمد صلاح. وأكد أن الضغوط النفسية تلعب دورًا كبيرًا في تذبذب المستوى، خاصة مع توالي الأزمات داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأداء خلال المباريات.

محمد صلاح… أزمة مشاعر لا أداء
 

توقف أبو تريكة مطولًا عند حالة محمد صلاح، مشيرًا إلى أن إحدى مشاكله الأساسية هي عدم إظهار حزنه أو مشاعره للعلن. واعتبر أن صلاح مر بعدة أزمات، سواء مع المدرب آرني سلوت أو خلال مشاركاته مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يفضل دائمًا إخفاء مشاعره حتى لا تُحسب عليه كنقطة ضعف، رغم أن الحزن شعور إنساني طبيعي.

الاستفاقة في الشوط الثاني

أكد أبو تريكة أن صلاح ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة لفيرتز، مشددًا على أن مستواه تحسن في الصراعات الفردية واحد ضد واحد. وأوضح أن الجماهير دائمًا تقارن صلاح بأفضل نسخه السابقة، نظرًا للمعايير العالية التي وضعها لنفسه، لكنه لا يزال يمتلك القدرة على تقديم مستويات أقوى خلال الفترة المقبلة.
 

صلاح يملك الأفضل

اختتم أبو تريكة تحليله بالتأكيد على أن تراجع المستوى في بعض الأشواط أمر طبيعي، لكن الأهم هو رد الفعل، وهو ما فعله صلاح في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن النجم المصري ما زال لديه الكثير ليقدمه مع ليفربول


 

