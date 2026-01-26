تعليم الشيوخ : قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية يضع ضوابط لتحسين جودة الخدمات الطبية

قال النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنه التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مناقشات اللجنه لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية يأتي في إطار تطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمه للمواطنين.



وأوضح وكيل تعليم الشيوخ النائب نادر نسيم أن أهداف مشروع القانون تاني لوضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها مشيرا إلي أن اللجنه استمعت للحكومه والوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور لرؤيتهم في مشروع القانون.



وأكد نسيم أن القانون وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيقاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون .