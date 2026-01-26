قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
الكاف يؤجل جلسة الاستماع الخاصة بالسنغال بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة يرافقه وفد رفيع المستوى من هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

خلال اللقاء، هنأ المستشار حسين مدكور، المستشار هشام بدوي بانتخاب سيادته رئيساً لمجلس النواب، مؤكداً على عراقة مجلس النواب المصري ودوره المحوري في إرساء دعائم الديمقراطية وسن التشريعات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن امتنانه لهذه الزيارة، مشيداً بالدور الحيوي لهيئة قضايا الدولة في صون المصالح العليا للدولة، مؤكداً سيادته على أن التنسيق المشترك بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون، ودعامة جوهرية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مدكور المستشار أحمد مناع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

حيثيات حكم التعليم المفتوح.. الأعلى للجامعات لا يملك استحداث درجات أو شهادات مهنية لم تسمها اللائحة التنفيذية

المتهمين

القبض على شخصين سرقا دراجة نارية من طالب بالقاهرة

دقيق

ضبط 6 أطنان دقيق مدعم في حملات على المخابز السياحية

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد