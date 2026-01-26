المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

استقبل المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة يرافقه وفد رفيع المستوى من هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

خلال اللقاء، هنأ المستشار حسين مدكور، المستشار هشام بدوي بانتخاب سيادته رئيساً لمجلس النواب، مؤكداً على عراقة مجلس النواب المصري ودوره المحوري في إرساء دعائم الديمقراطية وسن التشريعات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن امتنانه لهذه الزيارة، مشيداً بالدور الحيوي لهيئة قضايا الدولة في صون المصالح العليا للدولة، مؤكداً سيادته على أن التنسيق المشترك بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون، ودعامة جوهرية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة.