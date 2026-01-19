قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب : أهمية التكامل والتعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والقضائية

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى للتهنئة بتوليه منصبه
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى للتهنئة بتوليه منصبه
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب - اليوم - بمقر المجلس، المستشار عاصم عبداللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووفد قضائي رفيع المستوى؛ بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

في مستهل اللقاء، قدم المستشار عاصم الغايش بإسمه وبإسم قضاة مصر، خالص التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مشيرا أن هذا المنصب الرفيع يُضاف إلى المسيرة المشرفه له في خدمة الوطن، مُعرباً عن تقدير السلطة القضائية للدور الوطني والحيوي الذي يضطلع به البرلمان في سن التشريعات التي تدعم مؤسسات الدولة وترسخ دعائم سيادة القانون. 

كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على متانة الروابط التاريخية والتنسيق الدائم بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للوطن.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكداً اعتزازه وتقديره للقضاء المصري الشامخ ، مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والقضائية في إطار الدستور والقانون، مشيراً إلى أن تكاتف سلطات الدولة هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، سلم كل من المستشار عاصم غايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى درع محكمة النقض والمستشار عبدالآخر فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى درع محكمة استئناف القاهرة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب رئيس محكمة النقض أحمد مناع المستشار محمد عبدالعليم كفافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

ترشيحاتنا

إبراهيم دياز ومبابي

مبابي يدعم إبراهيم دياز: يمر بلحظات صعبة وهدفنا الوقوف بجانبه

الزمالك

رابطة الأندية تصدر عقوبة ضد نادي الزمالك .. تفاصيل

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

بالصور

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد