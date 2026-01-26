المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. صور

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الوزير عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبه المستشار تامر عبدالحميد فرجاني، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

خلال اللقاء ، أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه عن خالص تهانيهم للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين لسيادته التوفيق والسداد في المهمة الملقاة على عاتقه بما يحقق المصلحة الوطنية.

من جانبه ثمن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الدور الفاعل الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تفعيل الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والجريمة، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة وهذه التهنئة الكريمة.