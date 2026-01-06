قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعليم الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح تعكس وحدة المصريين والمحبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أعربت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، عن تقديرها للرسائل الهامة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين جميعًا خلال تقديمه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هذه الرسائل تعكس حرص الرئيس على تعزيز الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع المصريين.

وشددت الدكتورة غادة البدوي، في بيان لها، على أن كلمات الرئيس السيسي حملت تأكيدًا على أن مصر منذ عام 2015 وحتى الآن نجحت في تجاوز الظروف الصعبة بفضل تماسك الشعب المصري، مؤكدة أن الرئيس يرفض أي تمييز بين المسلمين والمسيحيين في مصر، داعيًا الجميع إلى عدم الخوف أو القلق والتمسك بالوحدة الوطنية.

وأوضحت البدوي، أن الرئيس أكد في كلماته على مكانة قداسة البابا تواضروس الثاني واحترامه الكبير في قلبه، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تعكس عمق العلاقات الوطنية والدينية المتينة التي تجمع بين القيادة الدينية والدولة المصرية، والتي تشكل نموذجًا للتلاحم الوطني بين جميع أبناء الوطن.

وأكدت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس المصريين إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد جاءت لتؤكد أن الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي هما الضمانة لاستمرار مصر قوية ومتقدمة، وأن حجم المحبة بين المصريين يزداد يومًا بعد يوم منذ 2015، ما يعكس نجاح الدولة في ترسيخ قيم التسامح والمساواة.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي تصريحها بالإشادة بالتأكيدات الرئاسية على أن مصر لن تسمح لأي طرف بأن يكون سببًا في تضرر علاقات المصريين ببعضهم أو المساس بأمن البلاد، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد تشكل إشارة واضحة للأمل والتفاؤل بعام 2026 أفضل لجميع المصريين.

الرئيس السيسي غادة البدوي لجنة التعليم حماة الوطن حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

مدفوعة باستمرار التوترات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

جانب من الزيارة

رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تحسم الجدل: لا وجود لمنتج حليب الأطفال المسحوب في الأسواق المصرية

بالصور

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد