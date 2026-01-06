تعليم الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح تعكس وحدة المصريين والمحبة

أعربت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، عن تقديرها للرسائل الهامة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين جميعًا خلال تقديمه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هذه الرسائل تعكس حرص الرئيس على تعزيز الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع المصريين.

وشددت الدكتورة غادة البدوي، في بيان لها، على أن كلمات الرئيس السيسي حملت تأكيدًا على أن مصر منذ عام 2015 وحتى الآن نجحت في تجاوز الظروف الصعبة بفضل تماسك الشعب المصري، مؤكدة أن الرئيس يرفض أي تمييز بين المسلمين والمسيحيين في مصر، داعيًا الجميع إلى عدم الخوف أو القلق والتمسك بالوحدة الوطنية.

وأوضحت البدوي، أن الرئيس أكد في كلماته على مكانة قداسة البابا تواضروس الثاني واحترامه الكبير في قلبه، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تعكس عمق العلاقات الوطنية والدينية المتينة التي تجمع بين القيادة الدينية والدولة المصرية، والتي تشكل نموذجًا للتلاحم الوطني بين جميع أبناء الوطن.

وأكدت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس المصريين إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد جاءت لتؤكد أن الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي هما الضمانة لاستمرار مصر قوية ومتقدمة، وأن حجم المحبة بين المصريين يزداد يومًا بعد يوم منذ 2015، ما يعكس نجاح الدولة في ترسيخ قيم التسامح والمساواة.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي تصريحها بالإشادة بالتأكيدات الرئاسية على أن مصر لن تسمح لأي طرف بأن يكون سببًا في تضرر علاقات المصريين ببعضهم أو المساس بأمن البلاد، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد تشكل إشارة واضحة للأمل والتفاؤل بعام 2026 أفضل لجميع المصريين.